Хуситы заявили о новых атаках на Тель-Авив и аэропорт Рамон в Израиле

КАИР, 16 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новых атаках на важную цель в Тель-Авиве и на международный аэропорт Рамон в Израиле сразу после израильских авиаударов по порту Ходейда на западе Йемена. Во вторник источник в местных органах власти провинции Ходейда на западе Йемена сообщил РИА Новости, что израильские истребители нанесли 12 ударов по корабельным докам и резервуарам с топливом в порту Ходейда на Красном море. "Первая операция вооруженных сил Йемена во вторник была направлена на уязвимую цель сионистского противника в оккупированном районе Яффо (Тель-Авиве - ред.) с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", а вторая - на аэропорт "Рамон" в районе Умм-эр-Рашраш на юге оккупированной Палестины, когда использовался беспилотник", - отметил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
