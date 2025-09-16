Рейтинг@Mail.ru
Хуситы заявили о новых атаках на Тель-Авив и аэропорт Рамон в Израиле - РИА Новости, 16.09.2025
21:40 16.09.2025
Хуситы заявили о новых атаках на Тель-Авив и аэропорт Рамон в Израиле
Хуситы заявили о новых атаках на Тель-Авив и аэропорт Рамон в Израиле
в мире
йемен
ходейда (город)
тель-авив
ансар алла
КАИР, 16 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новых атаках на важную цель в Тель-Авиве и на международный аэропорт Рамон в Израиле сразу после израильских авиаударов по порту Ходейда на западе Йемена. Во вторник источник в местных органах власти провинции Ходейда на западе Йемена сообщил РИА Новости, что израильские истребители нанесли 12 ударов по корабельным докам и резервуарам с топливом в порту Ходейда на Красном море. "Первая операция вооруженных сил Йемена во вторник была направлена ​​на уязвимую цель сионистского противника в оккупированном районе Яффо (Тель-Авиве - ред.) с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", а вторая - на аэропорт "Рамон" в районе Умм-эр-Рашраш на юге оккупированной Палестины, когда использовался беспилотник", - отметил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
йемен
ходейда (город)
тель-авив
в мире, йемен, ходейда (город), тель-авив, ансар алла
В мире, Йемен, Ходейда (город), Тель-Авив, Ансар Алла
Работа ПВО Израиля во время атаки на Тель-Авив
© AP Photo / Leo Correa
Работа ПВО Израиля во время атаки на Тель-Авив. Архивное фото
КАИР, 16 сен - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы) заявило о новых атаках на важную цель в Тель-Авиве и на международный аэропорт Рамон в Израиле сразу после израильских авиаударов по порту Ходейда на западе Йемена.
Во вторник источник в местных органах власти провинции Ходейда на западе Йемена сообщил РИА Новости, что израильские истребители нанесли 12 ударов по корабельным докам и резервуарам с топливом в порту Ходейда на Красном море.
"Первая операция вооруженных сил Йемена во вторник была направлена ​​на уязвимую цель сионистского противника в оккупированном районе Яффо (Тель-Авиве - ред.) с помощью гиперзвуковой баллистической ракеты "Палестина-2", а вторая - на аэропорт "Рамон" в районе Умм-эр-Рашраш на юге оккупированной Палестины, когда использовался беспилотник", - отметил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
Израиль атаковал порт Ходейда для сохранения блокады хуситов, заявил Кац
