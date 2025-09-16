Рейтинг@Mail.ru
Возврата санкций против Ирана еще можно избежать, заявил генсек ООН - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 16.09.2025 (обновлено: 20:34 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/guterresh-2042336776.html
Возврата санкций против Ирана еще можно избежать, заявил генсек ООН
Возврата санкций против Ирана еще можно избежать, заявил генсек ООН - РИА Новости, 16.09.2025
Возврата санкций против Ирана еще можно избежать, заявил генсек ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что возврата санкций против Ирана в связи с его ядерным досье можно избежать, если стороны выберут путь... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T20:06:00+03:00
2025-09-16T20:34:00+03:00
в мире
иран
антониу гутерреш
оон
санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785557574_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_adade2d4a72282b5c04f778a369b5b69.jpg
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что возврата санкций против Ирана в связи с его ядерным досье можно избежать, если стороны выберут путь дипломатии. "Я думаю, что ещё есть время, чтобы избежать возврата санкций. Мой призыв к Ирану и другим державам — задействовать дипломатию и создать атмосферу доверия, чтобы этого удалось избежать", — сказал он на пресс-конференции на площадке Всемирной организации. Гутерреш добавил, что ООН поддерживает контакт со всеми вовлеченными сторонами по данному вопросу.
https://ria.ru/20250908/briks-2040482733.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785557574_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_3155e061adaf1f217436a293ff47704c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, антониу гутерреш, оон, санкции
В мире, Иран, Антониу Гутерреш, ООН, Санкции
Возврата санкций против Ирана еще можно избежать, заявил генсек ООН

Гутерреш заявил, что время избежать возврата санкций против Ирана еще есть

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что возврата санкций против Ирана в связи с его ядерным досье можно избежать, если стороны выберут путь дипломатии.
"Я думаю, что ещё есть время, чтобы избежать возврата санкций. Мой призыв к Ирану и другим державам — задействовать дипломатию и создать атмосферу доверия, чтобы этого удалось избежать", — сказал он на пресс-конференции на площадке Всемирной организации.
Гутерреш добавил, что ООН поддерживает контакт со всеми вовлеченными сторонами по данному вопросу.
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
Президент Ирана предложил создать механизм по противодействию санкциям
8 сентября, 16:58
 
В миреИранАнтониу ГутеррешООНСанкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала