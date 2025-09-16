https://ria.ru/20250916/guterresh-2042336776.html
Возврата санкций против Ирана еще можно избежать, заявил генсек ООН
Возврата санкций против Ирана еще можно избежать, заявил генсек ООН - РИА Новости, 16.09.2025
Возврата санкций против Ирана еще можно избежать, заявил генсек ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что возврата санкций против Ирана в связи с его ядерным досье можно избежать, если стороны выберут путь... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T20:06:00+03:00
2025-09-16T20:06:00+03:00
2025-09-16T20:34:00+03:00
ВАШИНГТОН, 16 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что возврата санкций против Ирана в связи с его ядерным досье можно избежать, если стороны выберут путь дипломатии. "Я думаю, что ещё есть время, чтобы избежать возврата санкций. Мой призыв к Ирану и другим державам — задействовать дипломатию и создать атмосферу доверия, чтобы этого удалось избежать", — сказал он на пресс-конференции на площадке Всемирной организации. Гутерреш добавил, что ООН поддерживает контакт со всеми вовлеченными сторонами по данному вопросу.
иран
Возврата санкций против Ирана еще можно избежать, заявил генсек ООН
