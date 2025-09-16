https://ria.ru/20250916/gosduma-2042231441.html

В Госдуму внесут проект об увеличении оплачиваемого отпуска

В Госдуму внесут проект об увеличении оплачиваемого отпуска - РИА Новости, 16.09.2025

В Госдуму внесут проект об увеличении оплачиваемого отпуска

Законопроект об увеличении оплачиваемого отпуска в России до 35 дней планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Законопроект об увеличении оплачиваемого отпуска в России до 35 дней планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков ("Справедливая Россия – За правду"). "Планируем в рамках осенней сессии работы Государственной думы (внести законопроект – прим. авт.) В чем новшество - увеличение оплачиваемого отпуска граждан)", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, сейчас в РФ увеличилась сложность работы и нагрузки на работников, в также ответственность для них, число и сложность задач. "Отпуск нужно увеличивать…35 дней все зависимости от возраста и стажа", - добавил депутат. -0-

