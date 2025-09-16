Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект об увеличении оплачиваемого отпуска - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/gosduma-2042231441.html
В Госдуму внесут проект об увеличении оплачиваемого отпуска
В Госдуму внесут проект об увеличении оплачиваемого отпуска - РИА Новости, 16.09.2025
В Госдуму внесут проект об увеличении оплачиваемого отпуска
Законопроект об увеличении оплачиваемого отпуска в России до 35 дней планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T14:46:00+03:00
2025-09-16T14:46:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152048/82/1520488246_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_0d1718417d60ad46a2a27b67f79dae2a.jpg
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Законопроект об увеличении оплачиваемого отпуска в России до 35 дней планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков ("Справедливая Россия – За правду"). "Планируем в рамках осенней сессии работы Государственной думы (внести законопроект – прим. авт.) В чем новшество - увеличение оплачиваемого отпуска граждан)", - сказал он РИА Новости. По словам депутата, сейчас в РФ увеличилась сложность работы и нагрузки на работников, в также ответственность для них, число и сложность задач. "Отпуск нужно увеличивать…35 дней все зависимости от возраста и стажа", - добавил депутат. -0-
https://ria.ru/20250602/gosduma-2020366307.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152048/82/1520488246_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_0e0198717d7e00725295173bafb4750a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
В Госдуму внесут проект об увеличении оплачиваемого отпуска

В Госдуму внесут проект об увеличении оплачиваемого отпуска до 35 дней

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Законопроект об увеличении оплачиваемого отпуска в России до 35 дней планируется внести в Госдуму в осеннюю сессию, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков ("Справедливая Россия – За правду").
"Планируем в рамках осенней сессии работы Государственной думы (внести законопроект – прим. авт.) В чем новшество - увеличение оплачиваемого отпуска граждан)", - сказал он РИА Новости.
По словам депутата, сейчас в РФ увеличилась сложность работы и нагрузки на работников, в также ответственность для них, число и сложность задач.
"Отпуск нужно увеличивать…35 дней все зависимости от возраста и стажа", - добавил депутат. -0-
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
В Госдуму внесут проект о дополнительном отпуске для многодетных родителей
2 июня, 04:07
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала