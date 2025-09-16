Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме подготовили законопроект о социальном питании
01:54 16.09.2025
В Госдуме подготовили законопроект о социальном питании
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Первую редакцию законопроекта о социальном питании подготовили в Госдуме, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. "Подготовлен первый вариант законопроекта о социальном питании. Напомню, что на базе нашего комитета действует рабочая группа по данному направлению. Речь идет о питании, которое должно быть, во-первых, правильным с точки зрения наполнения продуктовой корзины, включая не только баланс белков, жиров и углеводов, но и их качественный состав. Во-вторых, питание должно быть полноценным, что предполагает отдельный блок вопросов по обеспечению и контролю качества. И, в-третьих, оно должно быть доступным", - сказала Буцкая. Парламентарий уточнила, что законопроект еще будет дорабатываться, в том числе с привлечением экспертного сообщества. "Однако необходимо подчеркнуть исключительную важность данной темы. Мы не можем допустить затягивания процесса, ведь здоровьесбережение начинается с правильного питания, а значит от этого закона зависит здоровое будущее нашей страны", - заключила она.
татьяна буцкая, госдума рф
Общество, Татьяна Буцкая, Госдума РФ
В Госдуме подготовили законопроект о социальном питании

В Госдуме подготовили первую редакцию законопроекта о социальном питании

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Первую редакцию законопроекта о социальном питании подготовили в Госдуме, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
"Подготовлен первый вариант законопроекта о социальном питании. Напомню, что на базе нашего комитета действует рабочая группа по данному направлению. Речь идет о питании, которое должно быть, во-первых, правильным с точки зрения наполнения продуктовой корзины, включая не только баланс белков, жиров и углеводов, но и их качественный состав. Во-вторых, питание должно быть полноценным, что предполагает отдельный блок вопросов по обеспечению и контролю качества. И, в-третьих, оно должно быть доступным", - сказала Буцкая.
Парламентарий уточнила, что законопроект еще будет дорабатываться, в том числе с привлечением экспертного сообщества.
"Однако необходимо подчеркнуть исключительную важность данной темы. Мы не можем допустить затягивания процесса, ведь здоровьесбережение начинается с правильного питания, а значит от этого закона зависит здоровое будущее нашей страны", - заключила она.
