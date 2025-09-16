Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал слова Вэнса про ложь в СМИ об убитом Кирке

16.09.2025
10:41 16.09.2025
Дмитриев прокомментировал слова Вэнса про ложь в СМИ об убитом Кирке
Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя слова... РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя слова вице-президента США Джей Ди Вэнса про ложь в СМИ о высказываниях убитого ранее консервативного активиста Чарли Кирка, заявил, что хорошо финансируемая машина ложных нарративов должна быть разоблачена и демонтирована. Дмитриев прокомментировал заключительные слова Вэнса в качестве ведущего памятного эпизода шоу Кирка. Вице-президент рассказал, что вскоре после того, как он отвез гроб с телом Кирка в Аризону, он увидел статью об активисте в уважаемом журнале Nation, финансируемом венгерско-американским миллиардером Джорджем Соросом и членами прогрессивного движения США. По словам Вэнса, автор статьи обвиняет Кирка в публичном высказывании сомнений в умственных способностях афроамериканок. Однако если открыть видео выступления активиста, на которое ссылается автор, то можно заметить, что Кирк такого не говорил, подчеркивает Вэнс, отмечая, что написавший статью солгал о покойном, и эта ложь прошла через всех редакторов, была опубликована и вознаграждена спонсорами издания. "Если мы хотим прекратить политическое насилие, подобное тому, что случилось с Чарли Кирком, мы должны быть честны относительно тех, кто празднует это, и тех, кто это финансирует", - написал вице-президент в соцсети X. "Вэнс разоблачает, как левацкая ложь и ложные нарративы формируют основу для неверных решений и деструктивных действий. Систематическая, хорошо финансируемая машина ложных нарративов должна быть разоблачена и демонтирована - ради мира, безопасности и уважения ко всем", - написал Дмитриев в соцсети X. Сторонник Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи. Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США. В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя слова вице-президента США Джей Ди Вэнса про ложь в СМИ о высказываниях убитого ранее консервативного активиста Чарли Кирка, заявил, что хорошо финансируемая машина ложных нарративов должна быть разоблачена и демонтирована.
Дмитриев прокомментировал заключительные слова Вэнса в качестве ведущего памятного эпизода шоу Кирка. Вице-президент рассказал, что вскоре после того, как он отвез гроб с телом Кирка в Аризону, он увидел статью об активисте в уважаемом журнале Nation, финансируемом венгерско-американским миллиардером Джорджем Соросом и членами прогрессивного движения США. По словам Вэнса, автор статьи обвиняет Кирка в публичном высказывании сомнений в умственных способностях афроамериканок. Однако если открыть видео выступления активиста, на которое ссылается автор, то можно заметить, что Кирк такого не говорил, подчеркивает Вэнс, отмечая, что написавший статью солгал о покойном, и эта ложь прошла через всех редакторов, была опубликована и вознаграждена спонсорами издания. "Если мы хотим прекратить политическое насилие, подобное тому, что случилось с Чарли Кирком, мы должны быть честны относительно тех, кто празднует это, и тех, кто это финансирует", - написал вице-президент в соцсети X.
"Вэнс разоблачает, как левацкая ложь и ложные нарративы формируют основу для неверных решений и деструктивных действий. Систематическая, хорошо финансируемая машина ложных нарративов должна быть разоблачена и демонтирована - ради мира, безопасности и уважения ко всем", - написал Дмитриев в соцсети X.
Сторонник Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В СМИ Сороса нередко связывают с Демократической партией США.
В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.
