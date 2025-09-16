https://ria.ru/20250916/germaniya-2042250897.html

Уровень толерантности в Германии снизился, показало исследование

Уровень толерантности в Германии снизился, показало исследование - РИА Новости, 16.09.2025

Уровень толерантности в Германии снизился, показало исследование

16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уровень толерантности в Германии существенно снизился за последние пять лет, всё большее неприятие среди граждан вызывают этническое и религиозное многообразие, свидетельствуют результаты исследования Фонда Роберта Боша под названием "Барометр многообразия 2025". "Актуальные данные Фонда Роберта Боша показывают: граждане Германии менее открыты к социальному многообразию, чем в 2019 году - в частности, все чаще отвергается этническое и религиозное многообразие" , - отмечается в комментарии к исследованию на сайте фонда. Согласно исследованию, только 34% респондентов считают религиозное многообразие обогащающим общество фактором. 56% опрошенных заявили то же самое в отношении этнического происхождения. В более раннем исследовании, проведенном фондом в 2019 году, эти цифры были значительно выше - 44% и 73% соответственно. При этом, по данным фонда, религиозное неприятие "особенно затрагивает мусульман". Самый высокий уровень толерантности зафиксирован в двух федеральных землях ФРГ: Шлезвиг-Гольштейне и Северном Рейне-Вестфалии. Наименьший уровень терпимости демонстрируют, по данным опроса, жители Тюрингии, Саксонии и Мекленбурга-Передней Померании. Примечательно, что исчезает прежнее различие по уровню толерантности между Западной и Восточной Германией. Как отметили в фонде, "на западе страны уровень терпимости также постепенно снижается". "Барометр многообразия" представляет собой репрезентативный опрос о социальном сосуществовании в Германии, в последний раз он проводился в 2019 году. Опрос замеряет установки по семи параметрам многообразия, в том числе возрасту, инвалидности, полу, сексуальной ориентации, социально-экономической незащищенности, этническому происхождению и религии, и объединяет результаты в общий индекс многообразия. Отмечается, что общий индекс многообразия опустился в Германии с 68 пунктов в 2019 году до 63 пунктов в 2025 году (по шкале от 0 до 100). "Хотя этот показатель по-прежнему превышает среднее значение, его снижение является явным сигналом растущей социальной напряженности", - пришли к выводу в фонде. Исследование проводилось в мае, в нем приняли участие 4761 человека, из которых 1074 с миграционными корнями. Данные о статистической погрешности не приводятся.

