Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
ЖЕНЕВА, 16 сен — РИА Новости. Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в Газе геноцидом.
"Израильские власти частично уничтожили репродуктивную способность палестинцев в секторе Газа как группы, в том числе путем введения мер, направленных на предотвращение деторождения; и преднамеренно создали условия жизни, рассчитанные на физическое уничтожение палестинцев как группы, что является основными актами геноцида в Римском статуте и Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него ("Конвенция о геноциде")", — говорится в ее докладе.
© Getty Images / Anadolu/Hamza Z. H. Qraiqea
Разрушенные здания в Газе.
Разрушенные здания в Газе.
© AP Photo / Leo Correa
Дым после ударов по городу.
Дым после ударов по городу.
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинские беженцы.
Палестинские беженцы.
© AP Photo / Yousef Al Zanoun
Последствия обстрела Газы.
Последствия обстрела Газы.
Основные выводы комиссии:
- Тель-Авив совершил четыре из пяти актов геноцида, определенных в Конвенции о предупреждении преступления и наказании за него, действия Израиля наиболее беспощадны со времен 1948 года;
- израильским военным вменяют: убийство палестинцев, введение тотальной осады, блокирование гуманитарной помощи, разрушение систем здравоохранения и образования, акты сексуального и гендерного насилия, нападения на детей, религиозные и культурные объекты;
- лидеры страны, включая премьера Биньямина Нетаньяху, подстрекали к геноциду, они несут ответственность за неспособность предотвратить его;
- Израиль должен прекратить политику голода, снять осаду и обеспечить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи;
- другие страны должны использовать все инструменты, чтобы остановить действия ЦАХАЛ в Газе и на оккупированных территориях.
При этом МИД Израиля отверг доклад ООН, заявив, что он основан на "лжи ХАМАС". Также ведомство призвало распустить международную комиссию.
Наступление ЦАХАЛ на Газу
Нетаньяху 21 августа утвердил планы по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС. Он рассказал о намерении захватить анклав, чтобы "обеспечить периметр безопасности", а позднее передать его под управление гражданского правительства.
Вечером в понедельник ЦАХАЛ начала наступление на Газу, город подвергся массированным бомбардировкам. Сначала израильские ВВС нанесли удары по городу, затем туда вошли танки. СМИ сообщали о гибели нескольких десятков палестинцев.
При этом руководство Израиля призывало Нетаньяху воздержаться от операции, поскольку она поставит под угрозу жизни израильских заложников в городе, вряд ли позволит ликвидировать ХАМАС и приведет к большим жертвам среди ЦАХАЛ.
После старта операции семьи заложников провели акцию протеста у резиденции премьера в Иерусалиме из-за опасения, что их близкие могут погибнуть от израильских атак.
© Фото : Hostages and Missing Families Forum/XСемьи израильских заложников провели ночь у дома Нетаньяху
Семьи израильских заложников провели ночь у дома Нетаньяху
Голод в анклаве
В последние месяцы Тель-Авив усилил блокаду сектора Газа и препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода на этой территории.
До этого ООН подтверждала максимальную фазу голода лишь дважды: в 2017 году в Южном Судане и в 2011-м — в Сомали.
По данным администрации в Газе, число погибших при израильских атаках с 7 октября 2023 года превысило 64 тысячи, в основном это мирные жители.