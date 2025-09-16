Рейтинг@Mail.ru
20:58 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/gaza-2042342645.html
Жители Газы назвали причину повышения цен на жилье и транспорт в городе
в мире
израиль
исраэль кац
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
ГАЗА, 16 сен - РИА Новости. Палестинцы вновь вынуждены покидать свои дома в городе Газа на севере сектора на фоне начала израильской наземной операции, но эвакуация затрудняется высокими ценами на транспорт и аренду жилья в южных и центральных районах, причем возможности даже для малейшего заработка также полностью отсутствуют, рассказали РИА Новости местные жители. Многие жители севера Газы сравнительно недавно вернулись с юга после окончания активной фазы боевых действий, однако теперь они вновь вынуждены покидать свои дома из-за расширения военной операции. "Есть три вещи, из-за которых перемещение с севера на юг фактически невозможно: отсутствие средств на проезд из-за того, что цены взлетели до небес, отсутствие свободных мест для жилья и постоянные обстрелы со стороны израильской армии", - сказал агентству палестинский активист Мухаммад Ахмед. По словам активиста, цены на аренду жилья на юге Газы возросли до 1,5 тысяч долларов за небольшую квартиру, в то время как среднестатистическая палестинская семья состоит из пяти или даже десяти человек, при этом возможности для заработка в условиях военной операции также отсутствуют. По данным собеседника агентства, в аренду сдаются даже лавки торговцев, площадь которых не превышает 12 квадратных метров, а цена достигает 1000 долларов в месяц. "У нас нет возможности переместиться на юг из-за ограничений в финансах. Южная часть Газы далеко не безопасна, там нет дома. Если мы поедем туда, будем жить в буквальном смысле на улице из-за неподъемных цен на жилье. Нас буквально лишают жизни, и никто не может помочь", - поделилась с агентством палестинка Рахаб Саад. Израильские военные во вторник объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город - "в огне". Город Газа - самый крупный населенный пункт сектора, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По информации палестинского минздрава, за последние сутки погибли не менее 60 человек, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые.
в мире, израиль, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Исраэль Кац, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Жители Газы назвали причину повышения цен на жилье и транспорт в городе

Жители Газы сообщают о повышении цен на жилье и транспорт в южной части города

ГАЗА, 16 сен - РИА Новости. Палестинцы вновь вынуждены покидать свои дома в городе Газа на севере сектора на фоне начала израильской наземной операции, но эвакуация затрудняется высокими ценами на транспорт и аренду жилья в южных и центральных районах, причем возможности даже для малейшего заработка также полностью отсутствуют, рассказали РИА Новости местные жители.
Многие жители севера Газы сравнительно недавно вернулись с юга после окончания активной фазы боевых действий, однако теперь они вновь вынуждены покидать свои дома из-за расширения военной операции.
"Есть три вещи, из-за которых перемещение с севера на юг фактически невозможно: отсутствие средств на проезд из-за того, что цены взлетели до небес, отсутствие свободных мест для жилья и постоянные обстрелы со стороны израильской армии", - сказал агентству палестинский активист Мухаммад Ахмед.
По словам активиста, цены на аренду жилья на юге Газы возросли до 1,5 тысяч долларов за небольшую квартиру, в то время как среднестатистическая палестинская семья состоит из пяти или даже десяти человек, при этом возможности для заработка в условиях военной операции также отсутствуют. По данным собеседника агентства, в аренду сдаются даже лавки торговцев, площадь которых не превышает 12 квадратных метров, а цена достигает 1000 долларов в месяц.
"У нас нет возможности переместиться на юг из-за ограничений в финансах. Южная часть Газы далеко не безопасна, там нет дома. Если мы поедем туда, будем жить в буквальном смысле на улице из-за неподъемных цен на жилье. Нас буквально лишают жизни, и никто не может помочь", - поделилась с агентством палестинка Рахаб Саад.
Израильские военные во вторник объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город - "в огне".
Город Газа - самый крупный населенный пункт сектора, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По информации палестинского минздрава, за последние сутки погибли не менее 60 человек, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые.
