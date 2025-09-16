https://ria.ru/20250916/gaza-2042309126.html
ЦАХАЛ назвала сроки захвата Газы
Захват израильскими силами города Газа может занять несколько месяцев, временных ограничений военной операции нет, сообщил во вторник пресс-секретарь Армии... РИА Новости, 16.09.2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Захват израильскими силами города Газа может занять несколько месяцев, временных ограничений военной операции нет, сообщил во вторник пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин."Сколько бы это ни заняло времени, мы будем действовать в Газе до достижения целей войны. Оцениваем, что потребуется несколько месяцев, чтобы взять под контроль город и его ключевые центры, и ещё несколько месяцев или даже больше, чтобы зачистить инфраструктуру", - заявил Дефрин на брифинге.
