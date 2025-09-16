Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ назвала сроки захвата Газы
18:34 16.09.2025 (обновлено: 18:52 16.09.2025)
ЦАХАЛ назвала сроки захвата Газы
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Захват израильскими силами города Газа может занять несколько месяцев, временных ограничений военной операции нет, сообщил во вторник пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин."Сколько бы это ни заняло времени, мы будем действовать в Газе до достижения целей войны. Оцениваем, что потребуется несколько месяцев, чтобы взять под контроль город и его ключевые центры, и ещё несколько месяцев или даже больше, чтобы зачистить инфраструктуру", - заявил Дефрин на брифинге.
израильское наступление на город газа, армия обороны израиля (цахал), в мире, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта
Израильское наступление на город Газа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), В мире, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта
Израильская бронетехника движется вдоль границы Израиля и сектора Газа
Израильская бронетехника движется вдоль границы Израиля и сектора Газа
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Захват израильскими силами города Газа может занять несколько месяцев, временных ограничений военной операции нет, сообщил во вторник пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин.
"Сколько бы это ни заняло времени, мы будем действовать в Газе до достижения целей войны. Оцениваем, что потребуется несколько месяцев, чтобы взять под контроль город и его ключевые центры, и ещё несколько месяцев или даже больше, чтобы зачистить инфраструктуру", - заявил Дефрин на брифинге.
Палестинцы, вынужденные покинуть северную часть Газы - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Очевидцы рассказали об эвакуации палестинцев из Газы
Вчера, 18:15
 
Израильское наступление на город ГазаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)В миреСектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
