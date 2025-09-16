https://ria.ru/20250916/gaza-2042309126.html

ЦАХАЛ назвала сроки захвата Газы

ЦАХАЛ назвала сроки захвата Газы - РИА Новости, 16.09.2025

ЦАХАЛ назвала сроки захвата Газы

Захват израильскими силами города Газа может занять несколько месяцев, временных ограничений военной операции нет, сообщил во вторник пресс-секретарь Армии... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T18:34:00+03:00

2025-09-16T18:34:00+03:00

2025-09-16T18:52:00+03:00

израильское наступление на город газа

армия обороны израиля (цахал)

в мире

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Захват израильскими силами города Газа может занять несколько месяцев, временных ограничений военной операции нет, сообщил во вторник пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эфи Дефрин."Сколько бы это ни заняло времени, мы будем действовать в Газе до достижения целей войны. Оцениваем, что потребуется несколько месяцев, чтобы взять под контроль город и его ключевые центры, и ещё несколько месяцев или даже больше, чтобы зачистить инфраструктуру", - заявил Дефрин на брифинге.

сектор газа

2025

