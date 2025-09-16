Рейтинг@Mail.ru
Лидер израильской оппозиции назвал операцию в Газе бесцельной
14:58 16.09.2025
Лидер израильской оппозиции назвал операцию в Газе бесцельной
Лидер израильской оппозиции назвал операцию в Газе бесцельной
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лидер израильской оппозиции и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил, что у операции в городе Газа нет точных целей, из-за чего могут погибнуть не только солдаты, но и израильтяне-заложники, которых до сих пор удерживают в секторе Газа, сообщил во вторник израильский новостной портал Ynet. "За все годы я не слышал о военной операции, которая не имела бы политической цели. Солдаты и заложники погибнут, но никто не понимает, в чем цель операции", - заявил Лапид, чьи слова приводит портал. Кроме того, политик отметил, что из-за отсутствия четко поставленных целей Израиль теряет поддержку мирового сообщества, что и приводит к изоляции государства. "Никто в мире не понимает, чего хочет Израиль, какова его стратегия, каков конечный результат, как мы вернем заложников, как закончим войну. Все делается по-дилетантски, неряшливо и спонтанно, а потом он (премьер-министр Биньямин Нетаньяху – ред.) возмущается, что Израиль находится в международной изоляции", - добавил Лапид. Лидер оппозиции также подчеркнул, что провал Израиля на международной арене связан и с выбором неподходящих чиновников на пост министра иностранных дел. "Нетаньяху за два года сменил трех министров иностранных дел, каждый из которых был хуже предыдущего и не подходил на эту должность. (Как следствие – ред.) 147 стран проголосовали за одностороннее признание государства Палестина", - заявил он. Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне". При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского полуэксклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По данным палестинских СМИ, в ночь на вторник не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые.
израиль
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Лидер израильской оппозиции и глава партии "Еш Атид" Яир Лапид заявил, что у операции в городе Газа нет точных целей, из-за чего могут погибнуть не только солдаты, но и израильтяне-заложники, которых до сих пор удерживают в секторе Газа, сообщил во вторник израильский новостной портал Ynet.
"За все годы я не слышал о военной операции, которая не имела бы политической цели. Солдаты и заложники погибнут, но никто не понимает, в чем цель операции", - заявил Лапид, чьи слова приводит портал.
Кроме того, политик отметил, что из-за отсутствия четко поставленных целей Израиль теряет поддержку мирового сообщества, что и приводит к изоляции государства.
"Никто в мире не понимает, чего хочет Израиль, какова его стратегия, каков конечный результат, как мы вернем заложников, как закончим войну. Все делается по-дилетантски, неряшливо и спонтанно, а потом он (премьер-министр Биньямин Нетаньяху – ред.) возмущается, что Израиль находится в международной изоляции", - добавил Лапид.
Лидер оппозиции также подчеркнул, что провал Израиля на международной арене связан и с выбором неподходящих чиновников на пост министра иностранных дел.
"Нетаньяху за два года сменил трех министров иностранных дел, каждый из которых был хуже предыдущего и не подходил на эту должность. (Как следствие – ред.) 147 стран проголосовали за одностороннее признание государства Палестина", - заявил он.
Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".
При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского полуэксклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По данным палестинских СМИ, в ночь на вторник не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые.
