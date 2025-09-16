https://ria.ru/20250916/gaza-2042221987.html
В ЮНИСЕФ рассказали, сколько детей в Газе нуждаются в срочном лечении
В ЮНИСЕФ рассказали, сколько детей в Газе нуждаются в срочном лечении - РИА Новости, 16.09.2025
В ЮНИСЕФ рассказали, сколько детей в Газе нуждаются в срочном лечении
Более 26 тысяч детей в секторе Газа нуждаются в срочном лечении от острого истощения, заявила представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на Ближнем Востоке и в... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T14:14:00+03:00
2025-09-16T14:14:00+03:00
2025-09-16T14:14:00+03:00
в мире
израиль
оон
юнисеф
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905862277_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a3f15fb6d8f0c477f5a55b3ef2695464.jpg
ЖЕНЕВА, 16 сен – РИА Новости. Более 26 тысяч детей в секторе Газа нуждаются в срочном лечении от острого истощения, заявила представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на Ближнем Востоке и в Северной Африке Тесс Инграм. "Двадцать шесть тысяч детей нуждаются в срочном лечении от острого истощения, из них 10 тысяч – в городе Газа", - сообщила она на брифинге в Женеве. Она отметила, что продолжающееся разрушение инфраструктуры и блокирование гуманитарной помощи Израилем представляют дополнительные риски для спасения детей. Инграм напомнила, что с начала военных действий Израиля в октябре 2023 года были убиты более 15 тысяч детей, более 34 тысяч получили ранения, а почти миллион детей несколько раз были вынуждены переселяться, покинув свои дома. По ее словам, 3,3 миллиона человек, в том числе 1,7 миллиона детей, нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Согласно отчету палестинского минздрава, количество погибших в результате голода в секторе Газа возросло до 420, из них 145 детей. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН 22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском регионе. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как пятая фаза по классификации IPC - международной системы оценки уровня продовольственной безопасности. По данным администрации Газы, допущенная Израилем в Газу гумпомощь после частичного возобновления ее поставок с 27 июля покрывает не более 15% потребностей населения в помощи. При этом Израиль препятствует ввозу в сектор Газа сотен наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как красное мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки. Основная часть грузовиков с гумпомощью подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
https://ria.ru/20250916/genotsid-2042184294.html
https://ria.ru/20250915/bejrut-2042096580.html
https://ria.ru/20250910/vrach-2041022821.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1c/1905862277_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_8afffc56a3c3fda2508ab2db891fa600.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, оон, юнисеф, хамас, обострение палестино-израильского конфликта, сектор газа
В мире, Израиль, ООН, ЮНИСЕФ, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта, Сектор Газа
В ЮНИСЕФ рассказали, сколько детей в Газе нуждаются в срочном лечении
Инграм: более 26 тысяч детей в Газе нуждаются в срочном лечении
ЖЕНЕВА, 16 сен – РИА Новости. Более 26 тысяч детей в секторе Газа нуждаются в срочном лечении от острого истощения, заявила представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на Ближнем Востоке и в Северной Африке Тесс Инграм.
"Двадцать шесть тысяч детей нуждаются в срочном лечении от острого истощения, из них 10 тысяч – в городе Газа", - сообщила она на брифинге в Женеве
.
Она отметила, что продолжающееся разрушение инфраструктуры и блокирование гуманитарной помощи Израилем
представляют дополнительные риски для спасения детей.
Инграм напомнила, что с начала военных действий Израиля в октябре 2023 года были убиты более 15 тысяч детей, более 34 тысяч получили ранения, а почти миллион детей несколько раз были вынуждены переселяться, покинув свои дома. По ее словам, 3,3 миллиона человек, в том числе 1,7 миллиона детей, нуждаются в срочной гуманитарной помощи.
Согласно отчету палестинского минздрава, количество погибших в результате голода в секторе Газа возросло до 420, из них 145 детей.
Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
22 августа впервые объявила о состоянии катастрофического голода в палестинском регионе. Согласно оценке, к концу сентября более 640 тысяч человек в секторе Газа столкнутся с катастрофическим уровнем нехватки продовольствия, классифицируемым как пятая фаза по классификации IPC - международной системы оценки уровня продовольственной безопасности.
По данным администрации Газы, допущенная Израилем в Газу гумпомощь после частичного возобновления ее поставок с 27 июля покрывает не более 15% потребностей населения в помощи. При этом Израиль препятствует ввозу в сектор Газа сотен наименований пищевой продукции, включая важнейшие продукты питания, такие как красное мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи, отдельные виды молочной продукции и пищевые добавки. Основная часть грузовиков с гумпомощью подвергается разграблению при попустительстве израильских военных, утверждают местные власти.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.