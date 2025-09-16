Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал признание действий Израиля в Газе геноцидом знаком изоляции - РИА Новости, 16.09.2025
13:48 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/gaza-2042217160.html
Эксперт назвал признание действий Израиля в Газе геноцидом знаком изоляции
Эксперт назвал признание действий Израиля в Газе геноцидом знаком изоляции
в мире
израиль
оон
генеральная ассамблея оон
израильское наступление на город газа
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Признание действий Израиля в Газе геноцидом - это знак международной изоляции Израиля, но на происходящее в регионе оно не повлияет, поскольку у ООН нет инструмента выполнения решений, они "декларативно-психологические", выразил мнение в беседе с РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. "На сегодняшний день это решение ни к чему не может привести, поскольку у Генассамблеи ООН нет инструмента исполнения своих решений, эти резолюции носят декларативно-психологический характер.... Но нужно понимать, что Израиль глубже и глубже впадает в международную изоляцию и для него это нехорошо", - сказал Зелтынь. Он подчеркнул, что стране остается надеяться на Вашингтон, который по-прежнему сохраняет позиции ближайшего союзника Израиля. "Вне всякого сомнения, это признак, символ, и в том числе из-за того, что разного рода комиссии ООН находятся под огромным влиянием СМИ разного толка. Конечно, доклад комиссии находится под огромным влиянием того, что члены комиссии считают международным прессингом", - заключил эксперт. Во вторник международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад, согласно которому действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом.
израиль
в мире, израиль, оон, генеральная ассамблея оон, израильское наступление на город газа
В мире, Израиль, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Израильское наступление на город Газа
Эксперт назвал признание действий Израиля в Газе геноцидом знаком изоляции

Зелтынь: признание действий Израиля геноцидом не повлияет на ситуацию в Газе

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы, вынужденные покинуть северную часть Газы
Палестинцы, вынужденные покинуть северную часть Газы - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы, вынужденные покинуть северную часть Газы
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Признание действий Израиля в Газе геноцидом - это знак международной изоляции Израиля, но на происходящее в регионе оно не повлияет, поскольку у ООН нет инструмента выполнения решений, они "декларативно-психологические", выразил мнение в беседе с РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь.
"На сегодняшний день это решение ни к чему не может привести, поскольку у Генассамблеи ООН нет инструмента исполнения своих решений, эти резолюции носят декларативно-психологический характер.... Но нужно понимать, что Израиль глубже и глубже впадает в международную изоляцию и для него это нехорошо", - сказал Зелтынь.
Он подчеркнул, что стране остается надеяться на Вашингтон, который по-прежнему сохраняет позиции ближайшего союзника Израиля.
"Вне всякого сомнения, это признак, символ, и в том числе из-за того, что разного рода комиссии ООН находятся под огромным влиянием СМИ разного толка. Конечно, доклад комиссии находится под огромным влиянием того, что члены комиссии считают международным прессингом", - заключил эксперт.
Во вторник международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад, согласно которому действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
МИД Палестины призвал страны вмешаться и остановить наступление на Газу
