Эксперт назвал признание действий Израиля в Газе геноцидом знаком изоляции

Эксперт назвал признание действий Израиля в Газе геноцидом знаком изоляции

Эксперт назвал признание действий Израиля в Газе геноцидом знаком изоляции

Признание действий Израиля в Газе геноцидом - это знак международной изоляции Израиля, но на происходящее в регионе оно не повлияет, поскольку у ООН нет...

2025-09-16T13:48:00+03:00

2025-09-16T13:48:00+03:00

2025-09-16T13:48:00+03:00

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Признание действий Израиля в Газе геноцидом - это знак международной изоляции Израиля, но на происходящее в регионе оно не повлияет, поскольку у ООН нет инструмента выполнения решений, они "декларативно-психологические", выразил мнение в беседе с РИА Новости старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Зелтынь. "На сегодняшний день это решение ни к чему не может привести, поскольку у Генассамблеи ООН нет инструмента исполнения своих решений, эти резолюции носят декларативно-психологический характер.... Но нужно понимать, что Израиль глубже и глубже впадает в международную изоляцию и для него это нехорошо", - сказал Зелтынь. Он подчеркнул, что стране остается надеяться на Вашингтон, который по-прежнему сохраняет позиции ближайшего союзника Израиля. "Вне всякого сомнения, это признак, символ, и в том числе из-за того, что разного рода комиссии ООН находятся под огромным влиянием СМИ разного толка. Конечно, доклад комиссии находится под огромным влиянием того, что члены комиссии считают международным прессингом", - заключил эксперт. Во вторник международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад, согласно которому действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом.

