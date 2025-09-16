https://ria.ru/20250916/gaza-2042214472.html

"Силы не безграничны". Чем грозит Израилю штурм Газы

"Силы не безграничны". Чем грозит Израилю штурм Газы - РИА Новости, 16.09.2025

"Силы не безграничны". Чем грозит Израилю штурм Газы

ЦАХАЛ приступил к следующей фазе операции "Колесницы Гидеона — 2" — в Газу уже вошли две дивизии. Между тем в ООН признали эти действия Израиля геноцидом.

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Давид Нармания, Виктор Жданов. ЦАХАЛ приступил к следующей фазе операции “Колесницы Гидеона — 2” — в Газу уже вошли две дивизии. Между тем в ООН признали эти действия Израиля геноцидом. О том, что происходит, — в материале РИА новости."Пока миссия не будет выполнена"После очередных авиаударов в город вступила тяжелая бронетехника.“Газа в огне. ЦАХАЛ железным кулаком уничтожает террористическую инфраструктуру. Мы не отступим и не ослабим усилий, пока не выполним миссию”, — заявил министр обороны Исраэль Кац.Начало операции подтвердил и премьер-министр Нетаньяху. Сделал он это на заседании суда по одному из дел против него — главу правительства обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.Как отмечает израильский портал Ynet, только за первые 20 минут Газу обстреляли 37 раз, в том числе с вертолетов. По данным палестинского агентства WAFA, в результате погибли 62 человека. Две дивизии продвигаются вглубь города, вскоре к ним присоединится третья.Точное число жертв среди мирного населения установить трудно — много тел остается под завалами разрушенных зданий.Неоднозначный шагПо информации Axios, против операции выступали даже начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир и руководители спецслужб — “Моссада”, “Шин Бет”, военной разведки. Силовики предупреждали: возможны тяжелые потери, гибель заложников, а достижение главной цели — уничтожение ХАМАС — сомнительно.По данным издания, премьер-министру рекомендовали заключить сделку."ХАМАС далеко не разгромлен. Театр боевых действий достаточно сложный — городская застройка Газы. У ХАМАС еще достаточно оружия и бойцов, чтобы оказать серьезное сопротивление. А людские и материальные ресурсы ЦАХАЛ не безграничны", — указал в беседе с РИА Новости научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.У резиденции Нетаньяху на акцию протеста собрались родственники израильтян, захваченных ХАМАС. Сам премьер, как сообщили в организации "Форум семей заложников", покинул ее спустя несколько минут."У меня один интерес — чтобы эта страна проснулась и вернула моего ребенка вместе с 47 другими заложниками... Ему не нравится слышать нас, поэтому он сбежал как трус. Мы будем следовать за ним повсюду, днем и ночью. Все кончено", — заявила мать одного из захваченных ХАМАС Эйнав Ценгаукер.Геноцид — теперь официальноПо подсчетам Министерства здравоохранения сектора Газа, контролируемого ХАМАС, всего в боевых действиях погибли уже более 64 тысяч палестинцев. Преимущественно мирные, среди жертв много женщин и детей.Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в Газе геноцидом. Такого не было с 1948 года, а руководство страны, включая самого Нетаньяху, подстрекало военных к этому, подчеркнули там."Решение ООН подталкивает США к мерам по достижению консенсуса. Это возможно, поскольку Вашингтон — спонсор и стратегический союзник Израиля, чье мнение Нетаньяху должен учитывать", — прокомментировал ситуацию в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.Но в Тель-Авиве отреагировали однозначно: доклад основан на “лжи ХАМАС”. И потребовали распустить комиссию.Этим международное давление на Израиль не ограничивается. Накануне в Дохе состоялся срочный саммит Лиги Арабских Государств и Организации исламского сотрудничества. Поводом послужил недавний удар ВВС ЦАХАЛ по зданию в столице Катара во время переговоров, в которых принимали участие руководители ХАМАС. Они не пострадали, но погибли шесть человек, включая сотрудника катарских спецслужб.На этот раз обошлось без бомбардировок. На саммите призвали исключить Израиль из ООН. Помимо этого, в итоговой декларации осудили любые попытки переселить палестинский народ с захваченных Тель-Авивом с 1967 года территорий и напомнили международному сообществу об обязательстве положить конец оккупации.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал ввести санкции против Израиля.Однако, как полагают эксперты, ограничения на уровне Совбеза ООН невозможны из-за позиции США."Речь может идти о мерах со стороны стран Персидского залива и Иордании, через чью территорию в Израиль поставляют товары гражданского, военного или двойного назначения. Если этот канал перекроют, возникнут серьезные сложности как для действий ЦАХАЛ, так и для функционирования властей", — считает Лукьянов.По его мнению, это чревато дестабилизацией в стране.А вот военного вмешательства соседей по региону, убежден он, не последует."Высказывают идеи создания коллективных сил безопасности миротворческого характера — не более того. Их задача — гуманитарная поддержка Газы в случае принятия решения на уровне ООН", — уточнил эксперт.Переход к автаркииНа этом фоне Нетаньяху предупредил о возможном переходе страны к автаркии — максимальному самообеспечению в экономике.“Нам придется стать Афинами и супер-Спартой. У нас нет выбора. По крайней мере в ближайший год попытки изоляции неизбежны”, — отметил он. И обвинил Катар с Китаем в информационной войне против Израиля.Но США явно не присоединятся к изоляции. Даже удар по Катару, одному из важнейших партнеров Вашингтона в регионе, не повлиял на позицию Белого дома.Это подтверждает визит госсекретаря Марко Рубио в Израиль, продлившийся два дня. Глава американского внешнеполитического ведомства осудил удар по Дохе, однако поддержал наземную операцию в Газе, выразив надежду на ее скоротечность. А ХАМАС, по его мнению, должен принять условия сделки.“Времени на это очень мало. Несколько дней, может, недель”, — уточнил Рубио.При этом, как сообщает Axios, госсекретарь обсуждал с Нетаньяху возможность аннексии Израилем Западного берега реки Иордан.Поддержка США развязывает Нетаньяху руки, а в сложившейся ситуации он видит уникальный шанс полностью взять под контроль палестинские территории. И реакция соседей, которые тоже вынуждены координировать свои действия с Вашингтоном, его мало беспокоит.

