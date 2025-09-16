"Силы не безграничны". Чем грозит Израилю штурм Газы
Лукьянов: ЦАХАЛ ждет серьезное сопротивление в Газе
© AP Photo / Jehad AlshrafiДым над Газой
© AP Photo / Jehad Alshrafi
Дым над Газой. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Давид Нармания, Виктор Жданов. ЦАХАЛ приступил к следующей фазе операции “Колесницы Гидеона — 2” — в Газу уже вошли две дивизии. Между тем в ООН признали эти действия Израиля геноцидом. О том, что происходит, — в материале РИА новости.
"Пока миссия не будет выполнена"
После очередных авиаударов в город вступила тяжелая бронетехника.
“Газа в огне. ЦАХАЛ железным кулаком уничтожает террористическую инфраструктуру. Мы не отступим и не ослабим усилий, пока не выполним миссию”, — заявил министр обороны Исраэль Кац.
© AP Photo / Maya LevinИзраильская бронетехника в секторе Газа
© AP Photo / Maya Levin
Израильская бронетехника в секторе Газа. Архивное фото
Начало операции подтвердил и премьер-министр Нетаньяху. Сделал он это на заседании суда по одному из дел против него — главу правительства обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.
Как отмечает израильский портал Ynet, только за первые 20 минут Газу обстреляли 37 раз, в том числе с вертолетов. По данным палестинского агентства WAFA, в результате погибли 62 человека. Две дивизии продвигаются вглубь города, вскоре к ним присоединится третья.
Точное число жертв среди мирного населения установить трудно — много тел остается под завалами разрушенных зданий.
Неоднозначный шаг
По информации Axios, против операции выступали даже начальник Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир и руководители спецслужб — “Моссада”, “Шин Бет”, военной разведки. Силовики предупреждали: возможны тяжелые потери, гибель заложников, а достижение главной цели — уничтожение ХАМАС — сомнительно.
По данным издания, премьер-министру рекомендовали заключить сделку.
"ХАМАС далеко не разгромлен. Театр боевых действий достаточно сложный — городская застройка Газы. У ХАМАС еще достаточно оружия и бойцов, чтобы оказать серьезное сопротивление. А людские и материальные ресурсы ЦАХАЛ не безграничны", — указал в беседе с РИА Новости научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.
© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа
У резиденции Нетаньяху на акцию протеста собрались родственники израильтян, захваченных ХАМАС. Сам премьер, как сообщили в организации "Форум семей заложников", покинул ее спустя несколько минут.
"У меня один интерес — чтобы эта страна проснулась и вернула моего ребенка вместе с 47 другими заложниками... Ему не нравится слышать нас, поэтому он сбежал как трус. Мы будем следовать за ним повсюду, днем и ночью. Все кончено", — заявила мать одного из захваченных ХАМАС Эйнав Ценгаукер.
Геноцид — теперь официально
По подсчетам Министерства здравоохранения сектора Газа, контролируемого ХАМАС, всего в боевых действиях погибли уже более 64 тысяч палестинцев. Преимущественно мирные, среди жертв много женщин и детей.
Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в Газе геноцидом. Такого не было с 1948 года, а руководство страны, включая самого Нетаньяху, подстрекало военных к этому, подчеркнули там.
© AP Photo / Maya LevinИзраильские военные неподалеку от границы с сектором Газа
© AP Photo / Maya Levin
Израильские военные неподалеку от границы с сектором Газа
"Решение ООН подталкивает США к мерам по достижению консенсуса. Это возможно, поскольку Вашингтон — спонсор и стратегический союзник Израиля, чье мнение Нетаньяху должен учитывать", — прокомментировал ситуацию в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
Но в Тель-Авиве отреагировали однозначно: доклад основан на “лжи ХАМАС”. И потребовали распустить комиссию.
Этим международное давление на Израиль не ограничивается. Накануне в Дохе состоялся срочный саммит Лиги Арабских Государств и Организации исламского сотрудничества. Поводом послужил недавний удар ВВС ЦАХАЛ по зданию в столице Катара во время переговоров, в которых принимали участие руководители ХАМАС. Они не пострадали, но погибли шесть человек, включая сотрудника катарских спецслужб.
На этот раз обошлось без бомбардировок. На саммите призвали исключить Израиль из ООН. Помимо этого, в итоговой декларации осудили любые попытки переселить палестинский народ с захваченных Тель-Авивом с 1967 года территорий и напомнили международному сообществу об обязательстве положить конец оккупации.
© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал ввести санкции против Израиля.
Однако, как полагают эксперты, ограничения на уровне Совбеза ООН невозможны из-за позиции США.
"Речь может идти о мерах со стороны стран Персидского залива и Иордании, через чью территорию в Израиль поставляют товары гражданского, военного или двойного назначения. Если этот канал перекроют, возникнут серьезные сложности как для действий ЦАХАЛ, так и для функционирования властей", — считает Лукьянов.
По его мнению, это чревато дестабилизацией в стране.
А вот военного вмешательства соседей по региону, убежден он, не последует.
"Высказывают идеи создания коллективных сил безопасности миротворческого характера — не более того. Их задача — гуманитарная поддержка Газы в случае принятия решения на уровне ООН", — уточнил эксперт.
Переход к автаркии
На этом фоне Нетаньяху предупредил о возможном переходе страны к автаркии — максимальному самообеспечению в экономике.
“Нам придется стать Афинами и супер-Спартой. У нас нет выбора. По крайней мере в ближайший год попытки изоляции неизбежны”, — отметил он. И обвинил Катар с Китаем в информационной войне против Израиля.
© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Но США явно не присоединятся к изоляции. Даже удар по Катару, одному из важнейших партнеров Вашингтона в регионе, не повлиял на позицию Белого дома.
Это подтверждает визит госсекретаря Марко Рубио в Израиль, продлившийся два дня. Глава американского внешнеполитического ведомства осудил удар по Дохе, однако поддержал наземную операцию в Газе, выразив надежду на ее скоротечность. А ХАМАС, по его мнению, должен принять условия сделки.
“Времени на это очень мало. Несколько дней, может, недель”, — уточнил Рубио.
При этом, как сообщает Axios, госсекретарь обсуждал с Нетаньяху возможность аннексии Израилем Западного берега реки Иордан.
Поддержка США развязывает Нетаньяху руки, а в сложившейся ситуации он видит уникальный шанс полностью взять под контроль палестинские территории. И реакция соседей, которые тоже вынуждены координировать свои действия с Вашингтоном, его мало беспокоит.
