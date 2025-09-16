МИД Палестины призвал страны вмешаться и остановить наступление на Газу
© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. МИД Палестины призывает мировое сообщество срочно вмешаться с целью остановить наступление израильских войск на город Газа, подвергающее смертельной опасности сотни тысяч мирных жителей, сообщило новостное агентство WAFA со ссылкой на заявление ведомства.
"МИД считает происходящее намеренной атакой на гражданское население с целью превратить город Газа в братскую могилу и непригодное для жизни пространство… и требует экстренного международного вмешательства, чтобы остановить это масштабное преступление", - передает агентство.
МИД также указал на необходимость вернуться к политическим и дипломатическим вариантам разрешения конфликта, которые позволили бы немедленно остановить боевые действия, сохранить жизнь мирному населению и не допустить выселения палестинцев из сектора Газа.
Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".
При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского полуэксклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По данным палестинских СМИ, в ночь на вторник не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые.