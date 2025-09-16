https://ria.ru/20250916/gaza-2042184639.html

В Газе находятся тысячи боевиков ХАМАС, заявили в ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оценивает, что силам придется сражаться на поле боя примерно с 2-3 тысячами палестинских боевиков из движения ХАМАС в городе Газа, РИА Новости, 16.09.2025

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оценивает, что силам придется сражаться на поле боя примерно с 2-3 тысячами палестинских боевиков из движения ХАМАС в городе Газа, сообщил во вторник представитель израильских военных. "По нашим оценкам, в городе Газа находятся тысячи боевиков ХАМАС. Мы ожидаем, что на поле боя столкнемся с 2-3 тысячами террористов", - заявил представитель военных на брифинге для журналистов.

