Рейтинг@Mail.ru
МИД Израиля отверг доклад ООН о геноциде в Газе - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:49 16.09.2025 (обновлено: 11:33 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/gaza-2042173204.html
МИД Израиля отверг доклад ООН о геноциде в Газе
МИД Израиля отверг доклад ООН о геноциде в Газе - РИА Новости, 16.09.2025
МИД Израиля отверг доклад ООН о геноциде в Газе
МИД Израиля отвергает доклад независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, утверждая, что он... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T10:49:00+03:00
2025-09-16T11:33:00+03:00
в мире
израиль
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
израильское наступление на город газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042158466_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddaa26a91be31fc19610cb0868ed7468.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. МИД Израиля отвергает доклад независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, утверждая, что он основан на лжи палестинского движения ХАМАС, Израиль требует немедленного роспуска этой комиссии, сообщила во вторник пресс-служба израильского МИД.Ранее во вторник международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад, согласно которому действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом."Израиль категорически отвергает этот искажённый и ложный доклад и призывает к немедленному роспуску комиссии по расследованию", - говорится в сообщении.В пресс-службе добавили, что доклад был опубликован людьми, которые выступали в качестве "доверенных лиц ХАМАС", отметив, что "все до единого" заявления о геноциде в Газе были полностью опровергнуты, в том числе в независимом, глубоком академическом исследовании BESA (Центр стратегических исследований имени Бегина и Садата, действующий при израильском Университете Бар-Илан).Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
https://ria.ru/20250915/netanjahu-2042060553.html
https://ria.ru/20250912/oruzhie-2041386847.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042158466_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_514bb1f5de47cbbeb69f079b6b16fe6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта, израильское наступление на город газа
В мире, Израиль, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта, Израильское наступление на город Газа
МИД Израиля отверг доклад ООН о геноциде в Газе

МИД Израиля отверг доклад ООН о геноциде в секторе Газа

© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара в секторе Газа
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. МИД Израиля отвергает доклад независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, утверждая, что он основан на лжи палестинского движения ХАМАС, Израиль требует немедленного роспуска этой комиссии, сообщила во вторник пресс-служба израильского МИД.
Ранее во вторник международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад, согласно которому действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Нетаньяху предрек Израилю экономическую изоляцию
15 сентября, 16:44
"Израиль категорически отвергает этот искажённый и ложный доклад и призывает к немедленному роспуску комиссии по расследованию", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что доклад был опубликован людьми, которые выступали в качестве "доверенных лиц ХАМАС", отметив, что "все до единого" заявления о геноциде в Газе были полностью опровергнуты, в том числе в независимом, глубоком академическом исследовании BESA (Центр стратегических исследований имени Бегина и Садата, действующий при израильском Университете Бар-Илан).
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
На Западе раскрыли, на какой шаг никогда не пойдет Израиль
12 сентября, 10:34
 
В миреИзраильООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликтаИзраильское наступление на город Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала