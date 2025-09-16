МИД Израиля отверг доклад ООН о геноциде в Газе
МИД Израиля отверг доклад ООН о геноциде в секторе Газа
© AP Photo / Leo CorreaДым на месте израильского удара в секторе Газа
© AP Photo / Leo Correa
Дым на месте израильского удара в секторе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. МИД Израиля отвергает доклад независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, утверждая, что он основан на лжи палестинского движения ХАМАС, Израиль требует немедленного роспуска этой комиссии, сообщила во вторник пресс-служба израильского МИД.
Нетаньяху предрек Израилю экономическую изоляцию
15 сентября, 16:44
"Израиль категорически отвергает этот искажённый и ложный доклад и призывает к немедленному роспуску комиссии по расследованию", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что доклад был опубликован людьми, которые выступали в качестве "доверенных лиц ХАМАС", отметив, что "все до единого" заявления о геноциде в Газе были полностью опровергнуты, в том числе в независимом, глубоком академическом исследовании BESA (Центр стратегических исследований имени Бегина и Садата, действующий при израильском Университете Бар-Илан).
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
На Западе раскрыли, на какой шаг никогда не пойдет Израиль
12 сентября, 10:34