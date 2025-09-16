Рейтинг@Mail.ru
Лидеры Израиля подстрекали к совершению геноцида в Газе, заявили в ООН - РИА Новости, 16.09.2025
10:41 16.09.2025 (обновлено: 12:28 16.09.2025)
Лидеры Израиля подстрекали к совершению геноцида в Газе, заявили в ООН
обострение палестино-израильского конфликта
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
нави пиллэй
оон
исраэль кац
израильское наступление на город газа
ЖЕНЕВА, 16 сен – РИА Новости. Лидеры Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, подстрекали к совершению геноцида в Газе, заявила глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй."Государство Израиль несет ответственность за неспособность предотвратить и наказать геноцид в отношении жителей сектора Газа. При этом многие военные и политические лидеры Израиля, включая президента Исраэля Каца и премьера Нетаньяху, подстрекали к совершению геноцида в Газе", - заявила она на пресс-конференции в Женеве.По ее словам, комиссия собрала более 16 тысяч свидетельств геноцида в Газе.Ответственность за эти жестокие преступления возлагается на высшие эшелоны израильской власти, которая организует кампанию геноцида перед двумя ужасными преступлениями, с точным намерением уничтожить палестинцев в секторе Газа", - отметила Пиллэй.По ее словам, "Израиль грубо проигнорировал распоряжения Международного суда о временных мерах и предупреждения государств-членов, учреждений ООН, правозащитных организаций и групп гражданского общества, продолжая стратегию уничтожения палестинцев в Газе"."Комиссия пришла к выводу, что израильские власти не собирались менять свой курс. Напротив, израильские власти упорствуют и продолжают свою кампанию геноцида в Газе уже почти два года. Израиль должен немедленно положить конец геноциду в Газе и полностью выполнить распоряжения Международного суда о временных мерах", - добавила она.Она призвала международное сообщество оказать давление на Израиль."Все страны обязаны использовать все инструменты, чтобы остановить действия Израиля в Газе и на оккупированных территориях", - добавила Пиллэй.МИД Израиля во вторник сообщил, что отвергает доклад независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, утверждая, что он основан на лжи палестинского движения ХАМАС, и требует немедленного роспуска этой комиссии.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
обострение палестино-израильского конфликта, в мире, израиль, биньямин нетаньяху, нави пиллэй, оон, исраэль кац, израильское наступление на город газа, хамас
Обострение палестино-израильского конфликта, В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Нави Пиллэй, ООН, Исраэль Кац, Израильское наступление на город Газа, ХАМАС
© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы, вынужденные покинуть северную часть Газы
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы, вынужденные покинуть северную часть Газы
Удары Израиля по Газе - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом
Вчера, 10:24
 
