https://ria.ru/20250916/gaza-2042171657.html

Лидеры Израиля подстрекали к совершению геноцида в Газе, заявили в ООН

Лидеры Израиля подстрекали к совершению геноцида в Газе, заявили в ООН - РИА Новости, 16.09.2025

Лидеры Израиля подстрекали к совершению геноцида в Газе, заявили в ООН

Лидеры Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, подстрекали к совершению геноцида в Газе, заявила глава независимой международной комиссии ООН по... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T10:41:00+03:00

2025-09-16T10:41:00+03:00

2025-09-16T12:28:00+03:00

обострение палестино-израильского конфликта

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

нави пиллэй

оон

исраэль кац

израильское наступление на город газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042169924_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_5caa26ddbc0cc99d51188985e9909401.jpg

ЖЕНЕВА, 16 сен – РИА Новости. Лидеры Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, подстрекали к совершению геноцида в Газе, заявила глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй."Государство Израиль несет ответственность за неспособность предотвратить и наказать геноцид в отношении жителей сектора Газа. При этом многие военные и политические лидеры Израиля, включая президента Исраэля Каца и премьера Нетаньяху, подстрекали к совершению геноцида в Газе", - заявила она на пресс-конференции в Женеве.По ее словам, комиссия собрала более 16 тысяч свидетельств геноцида в Газе.Ответственность за эти жестокие преступления возлагается на высшие эшелоны израильской власти, которая организует кампанию геноцида перед двумя ужасными преступлениями, с точным намерением уничтожить палестинцев в секторе Газа", - отметила Пиллэй.По ее словам, "Израиль грубо проигнорировал распоряжения Международного суда о временных мерах и предупреждения государств-членов, учреждений ООН, правозащитных организаций и групп гражданского общества, продолжая стратегию уничтожения палестинцев в Газе"."Комиссия пришла к выводу, что израильские власти не собирались менять свой курс. Напротив, израильские власти упорствуют и продолжают свою кампанию геноцида в Газе уже почти два года. Израиль должен немедленно положить конец геноциду в Газе и полностью выполнить распоряжения Международного суда о временных мерах", - добавила она.Она призвала международное сообщество оказать давление на Израиль."Все страны обязаны использовать все инструменты, чтобы остановить действия Израиля в Газе и на оккупированных территориях", - добавила Пиллэй.МИД Израиля во вторник сообщил, что отвергает доклад независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, утверждая, что он основан на лжи палестинского движения ХАМАС, и требует немедленного роспуска этой комиссии.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.

https://ria.ru/20250916/izrail-2042149219.html

https://ria.ru/20250916/gaza-2042136699.html

https://ria.ru/20250916/oon-2042167712.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение палестино-израильского конфликта, в мире, израиль, биньямин нетаньяху, нави пиллэй, оон, исраэль кац, израильское наступление на город газа, хамас