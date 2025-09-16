https://ria.ru/20250916/gaza-2042171334.html

Израиль продолжает совершать геноцид в Газе, заявила глава комиссии ООН

Израиль продолжает совершать геноцид в Газе, заявила глава комиссии ООН - РИА Новости, 16.09.2025

Израиль продолжает совершать геноцид в Газе, заявила глава комиссии ООН

Израиль продолжает совершать геноцид в секторе Газа, заявила глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T10:38:00+03:00

2025-09-16T10:38:00+03:00

2025-09-16T11:33:00+03:00

израиль

оон

нави пиллэй

биньямин нетаньяху

в мире

обострение палестино-израильского конфликта

израильское наступление на город газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042169968_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_860255c263bb1d0e98f1eeb35c316da1.jpg

ЖЕНЕВА, 16 сен – РИА Новости. Израиль продолжает совершать геноцид в секторе Газа, заявила глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй."Израиль совершил и продолжает совершать геноцид в секторе Газа, его действия в отношении населения наиболее беспощадны со времён 1948 года. Государство Израиль несет ответственность за неспособность предотвратить и наказать геноцид в отношении жителей сектора Газа", - заявила она на пресс-конференции в Женеве.По ее словам, комиссия собрала более 16 тысяч свидетельств геноцида в Газе."Все страны обязаны использовать все инструменты, чтобы остановить действия Израиля в Газе и на оккупированных территориях", - добавила Пиллэй.

https://ria.ru/20250916/izrail-2042149219.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, оон, нави пиллэй, биньямин нетаньяху, в мире, обострение палестино-израильского конфликта, израильское наступление на город газа