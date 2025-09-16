https://ria.ru/20250916/gaza-2042171334.html
Израиль продолжает совершать геноцид в Газе, заявила глава комиссии ООН
ЖЕНЕВА, 16 сен – РИА Новости. Израиль продолжает совершать геноцид в секторе Газа, заявила глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй."Израиль совершил и продолжает совершать геноцид в секторе Газа, его действия в отношении населения наиболее беспощадны со времён 1948 года. Государство Израиль несет ответственность за неспособность предотвратить и наказать геноцид в отношении жителей сектора Газа", - заявила она на пресс-конференции в Женеве.По ее словам, комиссия собрала более 16 тысяч свидетельств геноцида в Газе."Все страны обязаны использовать все инструменты, чтобы остановить действия Израиля в Газе и на оккупированных территориях", - добавила Пиллэй.
