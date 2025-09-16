Рейтинг@Mail.ru
Израиль продолжает совершать геноцид в Газе, заявила глава комиссии ООН
10:38 16.09.2025 (обновлено: 11:33 16.09.2025)
Израиль продолжает совершать геноцид в Газе, заявила глава комиссии ООН
ЖЕНЕВА, 16 сен – РИА Новости. Израиль продолжает совершать геноцид в секторе Газа, заявила глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй."Израиль совершил и продолжает совершать геноцид в секторе Газа, его действия в отношении населения наиболее беспощадны со времён 1948 года. Государство Израиль несет ответственность за неспособность предотвратить и наказать геноцид в отношении жителей сектора Газа", - заявила она на пресс-конференции в Женеве.По ее словам, комиссия собрала более 16 тысяч свидетельств геноцида в Газе."Все страны обязаны использовать все инструменты, чтобы остановить действия Израиля в Газе и на оккупированных территориях", - добавила Пиллэй.
израиль, оон, нави пиллэй, биньямин нетаньяху, в мире, обострение палестино-израильского конфликта, израильское наступление на город газа
Израиль, ООН, Нави Пиллэй, Биньямин Нетаньяху, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта, Израильское наступление на город Газа
Израиль продолжает совершать геноцид в Газе, заявила глава комиссии ООН

Глава комиссии ООН назвала беспощадными действия Израиля в секторе Газа

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПалестинцы, вынужденные покинуть северную часть Газы
Палестинцы, вынужденные покинуть северную часть Газы - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Палестинцы, вынужденные покинуть северную часть Газы
ЖЕНЕВА, 16 сен – РИА Новости. Израиль продолжает совершать геноцид в секторе Газа, заявила глава независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории Нави Пиллэй.
"Израиль совершил и продолжает совершать геноцид в секторе Газа, его действия в отношении населения наиболее беспощадны со времён 1948 года. Государство Израиль несет ответственность за неспособность предотвратить и наказать геноцид в отношении жителей сектора Газа", - заявила она на пресс-конференции в Женеве.
По ее словам, комиссия собрала более 16 тысяч свидетельств геноцида в Газе.
"Все страны обязаны использовать все инструменты, чтобы остановить действия Израиля в Газе и на оккупированных территориях", - добавила Пиллэй.
Город Газа находится в огне, заявил министр обороны Израиля
ИзраильООННави ПиллэйБиньямин НетаньяхуВ миреОбострение палестино-израильского конфликтаИзраильское наступление на город Газа
 
 
