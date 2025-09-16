https://ria.ru/20250916/gaza-2042142329.html
При израильском авиаударе по дому в Газе погибли восемь человек
При израильском авиаударе по дому в Газе погибли восемь человек - РИА Новости, 16.09.2025
При израильском авиаударе по дому в Газе погибли восемь человек
Как минимум восемь человек погибли, более 50 получили ранения при израильском авиаударе по дому к северу от города Газа, сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T05:56:00+03:00
2025-09-16T05:56:00+03:00
2025-09-16T05:56:00+03:00
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
израиль
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042140137_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0d70a337af1ea76d4fbe9504b221f692.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Как минимум восемь человек погибли, более 50 получили ранения при израильском авиаударе по дому к северу от города Газа, сообщает телеканал Al Jazeera. "Израильские силы нанесли авиаудар по дому в районе к северу от города Газа, в результате погибли по меньшей мере восемь человек, были ранены более 50 человек", - отмечает телеканал.
https://ria.ru/20250916/izrail-2042126901.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042140137_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_4231bc53989084f410d7c84cec333358.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, сектор газа
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Израиль, Сектор Газа
При израильском авиаударе по дому в Газе погибли восемь человек
При авиаударе Израиля по дому к северу от Газы погибли восемь человек