При израильском авиаударе по дому в Газе погибли восемь человек

Как минимум восемь человек погибли, более 50 получили ранения при израильском авиаударе по дому к северу от города Газа, сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Как минимум восемь человек погибли, более 50 получили ранения при израильском авиаударе по дому к северу от города Газа, сообщает телеканал Al Jazeera. "Израильские силы нанесли авиаудар по дому в районе к северу от города Газа, в результате погибли по меньшей мере восемь человек, были ранены более 50 человек", - отмечает телеканал.

Дарья Буймова

в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, израиль, сектор газа