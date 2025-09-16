https://ria.ru/20250916/gaza-2042138328.html

Израиль начал масштабное наступление на город Газа

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Израильские войска начали наступление на Газу, город подвергается массированным бомбардировкам.Операция стартовала в понедельник вечером. Сначала ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по городу, затем туда вошли танки. По данным Ynet, всего за двадцать минут Газу атаковали 37 раз, в том числе с вертолетов. Как передает WAFA, погибли 62 человека.Министр обороны Исраэль Кац пообещал действовать в городе до полного разгрома ХАМАС. Портал Axios назвал целью наступления оккупацию Газы.Реакция в ИзраилеНачальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир, главы разведслужбы "Моссад", Службы общей безопасности и военной разведки советовали премьер-министру Биньямину Нетаньяху воздержаться от операции. Они предупредили, что наступление может:После старта операции семьи заложников провели акцию протеста у резиденции Нетаньяху в Иерусалиме из-за опасения, что их близкие могут погибнуть от израильских атак.Операция "Колесницы Гидеона — 2" и голод в ГазеИзраильский премьер 21 августа утвердил планы по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС. Он заявлял о намерении захватить всю территорию анклава, чтобы "обеспечить периметр безопасности", а позднее передать его под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили предложение о перемирии сроком на 60 дней с последующим переходом к полному прекращению конфликта.Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа и препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода на этой территории.По данным администрации в Газе, при израильских атаках с 7 октября 2023 года число погибших превысило 64 тысячи, в основном это мирные жители.

