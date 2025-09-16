Израиль начал масштабное наступление на город Газа

Рейтинг@Mail.ru
07:36 16.09.2025 (обновлено: 08:44 16.09.2025)
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Израильские войска начали наступление на Газу, город подвергается массированным бомбардировкам.Операция стартовала в понедельник вечером. Сначала ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по городу, затем туда вошли танки. По данным Ynet, всего за двадцать минут Газу атаковали 37 раз, в том числе с вертолетов. Как передает WAFA, погибли 62 человека.Министр обороны Исраэль Кац пообещал действовать в городе до полного разгрома ХАМАС. Портал Axios назвал целью наступления оккупацию Газы.Реакция в ИзраилеНачальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир, главы разведслужбы "Моссад", Службы общей безопасности и военной разведки советовали премьер-министру Биньямину Нетаньяху воздержаться от операции. Они предупредили, что наступление может:После старта операции семьи заложников провели акцию протеста у резиденции Нетаньяху в Иерусалиме из-за опасения, что их близкие могут погибнуть от израильских атак.Операция "Колесницы Гидеона — 2" и голод в ГазеИзраильский премьер 21 августа утвердил планы по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС. Он заявлял о намерении захватить всю территорию анклава, чтобы "обеспечить периметр безопасности", а позднее передать его под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили предложение о перемирии сроком на 60 дней с последующим переходом к полному прекращению конфликта.Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа и препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода на этой территории.По данным администрации в Газе, при израильских атаках с 7 октября 2023 года число погибших превысило 64 тысячи, в основном это мирные жители.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Израильские войска начали наступление на Газу, город подвергается массированным бомбардировкам.
Операция стартовала в понедельник вечером. Сначала ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по городу, затем туда вошли танки. По данным Ynet, всего за двадцать минут Газу атаковали 37 раз, в том числе с вертолетов. Как передает WAFA, погибли 62 человека.
© AP Photo / Yousef Al ZanounПоследствия обстрела Газы
Последствия обстрела Газы - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Yousef Al Zanoun
Последствия обстрела Газы
Министр обороны Исраэль Кац пообещал действовать в городе до полного разгрома ХАМАС.
Портал Axios назвал целью наступления оккупацию Газы.
© AP Photo / Leo CorreaИзраиль наносит удары по сектору Газа
Израиль наносит удары по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
Израиль наносит удары по сектору Газа

Реакция в Израиле

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир, главы разведслужбы "Моссад", Службы общей безопасности и военной разведки советовали премьер-министру Биньямину Нетаньяху воздержаться от операции. Они предупредили, что наступление может:
  • поставить под угрозу жизни израильских заложников в городе;
  • привести к тяжелым потерям для ЦАХАЛ;
  • вынудить Тель-Авив установить военное управление над Газой;
  • не дать ликвидировать ХАМАС.
После старта операции семьи заложников провели акцию протеста у резиденции Нетаньяху в Иерусалиме из-за опасения, что их близкие могут погибнуть от израильских атак.
© AP Photo / Leo CorreaПоследствия обстрела Газы
Последствия обстрела Газы - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
Последствия обстрела Газы

Операция "Колесницы Гидеона — 2" и голод в Газе

Израильский премьер 21 августа утвердил планы по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС. Он заявлял о намерении захватить всю территорию анклава, чтобы "обеспечить периметр безопасности", а позднее передать его под управление гражданского правительства.
Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили предложение о перемирии сроком на 60 дней с последующим переходом к полному прекращению конфликта.
Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа и препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода на этой территории.
До этого ООН подтверждала максимальную фазу голода лишь дважды: в 2017 году в Южном Судане и в 2011-м — в Сомали.

По данным администрации в Газе, при израильских атаках с 7 октября 2023 года число погибших превысило 64 тысячи, в основном это мирные жители.
