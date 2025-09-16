https://ria.ru/20250916/gaza-2042138328.html
Израиль начал масштабное наступление на город Газа
Израиль начал масштабное наступление на город Газа - РИА Новости, 16.09.2025
Израиль начал масштабное наступление на город Газа
Израильские войска начали наступление на Газу, город подвергается массированным бомбардировкам. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T07:36:00+03:00
2025-09-16T07:36:00+03:00
2025-09-16T08:44:00+03:00
в мире
израиль
тель-авив
моссад
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
египет
исраэль кац
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042153083_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2cd223d418a622d6d08417708b8af0dc.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Израильские войска начали наступление на Газу, город подвергается массированным бомбардировкам.Операция стартовала в понедельник вечером. Сначала ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по городу, затем туда вошли танки. По данным Ynet, всего за двадцать минут Газу атаковали 37 раз, в том числе с вертолетов. Как передает WAFA, погибли 62 человека.Министр обороны Исраэль Кац пообещал действовать в городе до полного разгрома ХАМАС. Портал Axios назвал целью наступления оккупацию Газы.Реакция в ИзраилеНачальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир, главы разведслужбы "Моссад", Службы общей безопасности и военной разведки советовали премьер-министру Биньямину Нетаньяху воздержаться от операции. Они предупредили, что наступление может:После старта операции семьи заложников провели акцию протеста у резиденции Нетаньяху в Иерусалиме из-за опасения, что их близкие могут погибнуть от израильских атак.Операция "Колесницы Гидеона — 2" и голод в ГазеИзраильский премьер 21 августа утвердил планы по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС. Он заявлял о намерении захватить всю территорию анклава, чтобы "обеспечить периметр безопасности", а позднее передать его под управление гражданского правительства.Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили предложение о перемирии сроком на 60 дней с последующим переходом к полному прекращению конфликта.Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа и препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода на этой территории.По данным администрации в Газе, при израильских атаках с 7 октября 2023 года число погибших превысило 64 тысячи, в основном это мирные жители.
https://ria.ru/20250915/izrail-2042105156.html
https://ria.ru/20250915/netanjahu-2042060553.html
https://ria.ru/20250915/konflikt-1915630213.html
израиль
тель-авив
египет
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042153083_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_77855b783fc477f5419e81f078ba2230.jpg
Удары Израиля по Газе
Удары Израиля по Газе
2025-09-16T07:36
true
PT4M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, тель-авив, моссад, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, египет, исраэль кац, биньямин нетаньяху, оон
В мире, Израиль, Тель-Авив, Моссад, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, Египет, Исраэль Кац, Биньямин Нетаньяху, ООН
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Израильские войска начали наступление на Газу, город подвергается массированным бомбардировкам.
Операция стартовала в понедельник вечером. Сначала ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по городу, затем туда вошли танки. По данным Ynet, всего за двадцать минут Газу атаковали 37 раз, в том числе с вертолетов. Как передает WAFA, погибли 62 человека.
Министр обороны Исраэль Кац пообещал действовать в городе до полного разгрома ХАМАС
.
Портал Axios назвал целью наступления оккупацию Газы.
Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир, главы разведслужбы "Моссад", Службы общей безопасности и военной разведки советовали премьер-министру Биньямину Нетаньяху
воздержаться от операции. Они предупредили, что наступление может:
- поставить под угрозу жизни израильских заложников в городе;
- привести к тяжелым потерям для ЦАХАЛ;
- вынудить Тель-Авив установить военное управление над Газой;
- не дать ликвидировать ХАМАС.
После старта операции семьи заложников провели акцию протеста у резиденции Нетаньяху в Иерусалиме из-за опасения, что их близкие могут погибнуть от израильских атак.
Операция "Колесницы Гидеона — 2" и голод в Газе
Израильский премьер 21 августа утвердил планы по установлению контроля над Газой и разгрому ХАМАС. Он заявлял о намерении захватить всю территорию анклава, чтобы "обеспечить периметр безопасности", а позднее передать его под управление гражданского правительства.
Несколько стран, в частности Египет и Катар, осудили планы Израиля. В середине августа они представили предложение о перемирии сроком на 60 дней с последующим переходом к полному прекращению конфликта.
Соглашение также предполагает освобождение половины израильских заложников, похищенных 7 октября 2023-го, в обмен на часть палестинских заключенных. ХАМАС поддержало эту инициативу, а Тель-Авив так и не дал ответ.
В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа и препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам от недоедания среди населения. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН впервые объявила о состоянии катастрофического голода на этой территории.
До этого ООН подтверждала максимальную фазу голода лишь дважды: в 2017 году в Южном Судане и в 2011-м — в Сомали.
По данным администрации в Газе, при израильских атаках с 7 октября 2023 года число погибших превысило 64 тысячи, в основном это мирные жители.