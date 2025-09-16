Рейтинг@Mail.ru
В Газе с 11 августа уничтожили 3,5 тысячи зданий
04:45 16.09.2025 (обновлено: 05:48 16.09.2025)
В Газе с 11 августа уничтожили 3,5 тысячи зданий
Более 3,5 тысячи зданий разрушены полностью или частично в городе Газа с 11 августа, когда Израиль начал интенсивные боевые действия в городе, передает...
в мире
израиль
сектор газа
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 3,5 тысячи зданий разрушены полностью или частично в городе Газа с 11 августа, когда Израиль начал интенсивные боевые действия в городе, передает агентство WAFA."С этой даты… были разрушены, полностью или частично, более 3,6 тысячи зданий и башен в городе Газа, а также порядка 13 тысяч палаток для перемещенных лиц", - пишет агентство.
израиль
сектор газа
в мире, израиль, сектор газа
В мире, Израиль, Сектор Газа
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 3,5 тысячи зданий разрушены полностью или частично в городе Газа с 11 августа, когда Израиль начал интенсивные боевые действия в городе, передает агентство WAFA.
"С этой даты… были разрушены, полностью или частично, более 3,6 тысячи зданий и башен в городе Газа, а также порядка 13 тысяч палаток для перемещенных лиц", - пишет агентство.
