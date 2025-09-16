Очевидцы сообщили о нескончаемых бомбардировках Газы

https://ria.ru/20250916/gaza-2042136699.html
Город Газа находится под "массированными и нескончаемыми" бомбардировками рано утром 16 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Город Газа находится под "массированными и нескончаемыми" бомбардировками рано утром 16 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев."Город Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками, и угроза не перестает нарастать", - заявил агентству житель города Ахмед Газаль.Житель рассказал агентству, что некоторые дома были уничтожены, люди оказались под завалами.
