Очевидцы сообщили о нескончаемых бомбардировках Газы

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Город Газа находится под "массированными и нескончаемыми" бомбардировками рано утром 16 сентября, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев."Город Газа находится под массированными и нескончаемыми бомбардировками, и угроза не перестает нарастать", - заявил агентству житель города Ахмед Газаль.Житель рассказал агентству, что некоторые дома были уничтожены, люди оказались под завалами.

