Фрегат ударил "Цирконом" по береговой цели в ходе учений "Запад-2025"
Фрегат ударил "Цирконом" по береговой цели в ходе учений "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025
Фрегат ударил "Цирконом" по береговой цели в ходе учений "Запад-2025"
Фрегат "Адмирал Головко" в ходе российско-белорусских совместных стратегических учений "Запад-2025" нанес удар гиперзвуковой ракетой "Циркон" по береговой цели... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T20:58:00+03:00
2025-09-16T20:58:00+03:00
2025-09-16T20:58:00+03:00
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Фрегат "Адмирал Головко" в ходе российско-белорусских совместных стратегических учений "Запад-2025" нанес удар гиперзвуковой ракетой "Циркон" по береговой цели из акватории Баренцева моря, сообщило министерство обороны РФ. "В рамках совместного стратегического учения "Запад-2025" фрегат Северного флота "Адмирал Головко" нанес ракетный удар гиперзвуковым оружием по береговой цели. Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" был произведен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области. Расстояние от рубежа пуска до мишенной позиции составило около 900 километров", - говорится в сообщении. "По данным объективного контроля ракета поразила назначенную цель прямым попаданием", - подчеркивает Минобороны РФ. К обеспечению стрельб и закрытию района привлекались надводные корабли Кольской флотилии разнородных сил и Беломорской военно-морской базы Северного флота, добавили в Минобороны.
