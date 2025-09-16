https://ria.ru/20250916/frantsiya-2042354659.html
Франция осудила расширение наступления Израиля в Газе
Франция осудила расширение наступления Израиля в Газе
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Франция решительно осуждает расширение наступления Израиля в городе Газа, призывает прекратить "кампанию, у которой больше нет военной логики", сообщает французский МИД. "Франция решительно осуждает расширение и усиление израильского наступления в центре города Газа, где все еще могут находиться более 600 тысяч мирных жителей, что привело к вынужденному перемещению более 300 тысяч человек. Франция призывает Израиль положить конец этой разрушительной кампании, у которой больше нет военной логики, и как можно скорее возобновить переговоры с целью прекращения огня и освобождения всех заложников", - говорится в заявлении на сайте МИД. Также Франция вновь призвала Израиль снять все ограничения на ввоз гуманитарной помощи в Газу на фоне тяжелой гуманитарной ситуации в секторе, отмечается в документе. Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне". При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского полуэксклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По данным палестинских СМИ, в ночь на вторник не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые.
Франция осудила расширение наступления Израиля в Газе
