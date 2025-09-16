https://ria.ru/20250916/ford-2042212868.html
Ford сократит до тысячи рабочих мест на заводе в Германии
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. сократит до тысячи рабочих мест на заводе по производству электромобилей в Кельне в Германии, передает агентство Рейтер. "Ford сократит до 1 тысячи рабочих мест на заводе по производству электромобилей в немецком городе Кельне из-за слабого спроса", - пишет агентство со ссылкой на заявление компании. Автопроизводитель отмечает, что спрос на электромобили в Европе остается значительно ниже прогнозов отрасли, поэтому с января 2026 года компания переведет производство на своем заводе в Кельне на односменный режим работы, сообщает агентство. В ноябре прошлого года Ford объявлял о планах сократить персонал в Европе на 4 тысячи сотрудников к концу 2027 года, или на 2,3% от их общего штата на тот момент в 174 тысячи человек во всем мире. Отмечалось, что сокращения коснутся в основном Германии, а также Великобритании, при этом на других рынках сокращения будут минимальны. Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.
