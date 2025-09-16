Рейтинг@Mail.ru
Ford сократит до тысячи рабочих мест на заводе в Германии - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 16.09.2025 (обновлено: 13:35 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/ford-2042212868.html
Ford сократит до тысячи рабочих мест на заводе в Германии
Ford сократит до тысячи рабочих мест на заводе в Германии - РИА Новости, 16.09.2025
Ford сократит до тысячи рабочих мест на заводе в Германии
Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. сократит до тысячи рабочих мест на заводе по производству электромобилей в Кельне в Германии, передает... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T13:34:00+03:00
2025-09-16T13:35:00+03:00
в мире
кельн
германия
европа
генри форд
ford motor
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568840020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5be53b03c22755775c26ee8d86ea0ef5.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. сократит до тысячи рабочих мест на заводе по производству электромобилей в Кельне в Германии, передает агентство Рейтер. "Ford сократит до 1 тысячи рабочих мест на заводе по производству электромобилей в немецком городе Кельне из-за слабого спроса", - пишет агентство со ссылкой на заявление компании. Автопроизводитель отмечает, что спрос на электромобили в Европе остается значительно ниже прогнозов отрасли, поэтому с января 2026 года компания переведет производство на своем заводе в Кельне на односменный режим работы, сообщает агентство. В ноябре прошлого года Ford объявлял о планах сократить персонал в Европе на 4 тысячи сотрудников к концу 2027 года, или на 2,3% от их общего штата на тот момент в 174 тысячи человек во всем мире. Отмечалось, что сокращения коснутся в основном Германии, а также Великобритании, при этом на других рынках сокращения будут минимальны. Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.
https://ria.ru/20250513/nissan-2016657565.html
кельн
германия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568840020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_79120760a662a77b6f90f6c5b5ebff4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кельн, германия, европа, генри форд, ford motor
В мире, Кельн, Германия, Европа, Генри Форд, Ford Motor
Ford сократит до тысячи рабочих мест на заводе в Германии

Ford сократит до тысячи рабочих мест на заводе в Кельне

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Ford в автосалоне
Автомобиль Ford в автосалоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Автомобиль Ford в автосалоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. сократит до тысячи рабочих мест на заводе по производству электромобилей в Кельне в Германии, передает агентство Рейтер.
"Ford сократит до 1 тысячи рабочих мест на заводе по производству электромобилей в немецком городе Кельне из-за слабого спроса", - пишет агентство со ссылкой на заявление компании.
Автопроизводитель отмечает, что спрос на электромобили в Европе остается значительно ниже прогнозов отрасли, поэтому с января 2026 года компания переведет производство на своем заводе в Кельне на односменный режим работы, сообщает агентство.
В ноябре прошлого года Ford объявлял о планах сократить персонал в Европе на 4 тысячи сотрудников к концу 2027 года, или на 2,3% от их общего штата на тот момент в 174 тысячи человек во всем мире. Отмечалось, что сокращения коснутся в основном Германии, а также Великобритании, при этом на других рынках сокращения будут минимальны.
Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.
Nissan - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Nissan хочет сократить число заводов в мире до десяти
13 мая, 12:41
 
В миреКельнГерманияЕвропаГенри ФордFord Motor
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала