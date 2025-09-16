https://ria.ru/20250916/ford-2042212868.html

Ford сократит до тысячи рабочих мест на заводе в Германии

Ford сократит до тысячи рабочих мест на заводе в Германии - РИА Новости, 16.09.2025

Ford сократит до тысячи рабочих мест на заводе в Германии

Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. сократит до тысячи рабочих мест на заводе по производству электромобилей в Кельне в Германии, передает... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T13:34:00+03:00

2025-09-16T13:34:00+03:00

2025-09-16T13:35:00+03:00

в мире

кельн

германия

европа

генри форд

ford motor

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568840020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5be53b03c22755775c26ee8d86ea0ef5.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Американский автомобильный гигант Ford Motor Co. сократит до тысячи рабочих мест на заводе по производству электромобилей в Кельне в Германии, передает агентство Рейтер. "Ford сократит до 1 тысячи рабочих мест на заводе по производству электромобилей в немецком городе Кельне из-за слабого спроса", - пишет агентство со ссылкой на заявление компании. Автопроизводитель отмечает, что спрос на электромобили в Европе остается значительно ниже прогнозов отрасли, поэтому с января 2026 года компания переведет производство на своем заводе в Кельне на односменный режим работы, сообщает агентство. В ноябре прошлого года Ford объявлял о планах сократить персонал в Европе на 4 тысячи сотрудников к концу 2027 года, или на 2,3% от их общего штата на тот момент в 174 тысячи человек во всем мире. Отмечалось, что сокращения коснутся в основном Германии, а также Великобритании, при этом на других рынках сокращения будут минимальны. Концерн Ford был основан в 1903 году Генри Фордом, который создал его, получив на развитие бизнеса 28 тысяч долларов от пяти инвесторов. Компания известна как первая в мире, применившая классический автосборочный конвейер.

https://ria.ru/20250513/nissan-2016657565.html

кельн

германия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кельн, германия, европа, генри форд, ford motor