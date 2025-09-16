ФБР проверяет наличие сообщников у убийцы активиста Кирка

Рейтинг@Mail.ru
01:06 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Заместитель директора ФБР Дэн Бонджино подтвердил, что спецслужба проверяет наличие сообщников у убийцы консервативного активиста Чарли Кирка. Ранее газета Sun сообщала, что ФБР проверяет, не было ли у убийцы консервативного активиста Чарли Кирка сообщника после того, как им передали видео того, как, предположительно, подозреваемый в убийстве Тайлер Робинсон обсуждает с кем-то покушение по телефону вскоре после произошедшего. "Если были более широкие усилия, если имело место какое-либо содействие или подстрекательство, будь то финансовое или был кто-то, кто знал подробности и не сообщил об этом, мы все это проверяем", - заявил Бонджино в интервью телеканалу Fox News. Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России. Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
© AP Photo / David Zalubowski
Агент ФБР
© AP Photo / David Zalubowski
Агент ФБР. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Заместитель директора ФБР Дэн Бонджино подтвердил, что спецслужба проверяет наличие сообщников у убийцы консервативного активиста Чарли Кирка.
Ранее газета Sun сообщала, что ФБР проверяет, не было ли у убийцы консервативного активиста Чарли Кирка сообщника после того, как им передали видео того, как, предположительно, подозреваемый в убийстве Тайлер Робинсон обсуждает с кем-то покушение по телефону вскоре после произошедшего.
"Если были более широкие усилия, если имело место какое-либо содействие или подстрекательство, будь то финансовое или был кто-то, кто знал подробности и не сообщил об этом, мы все это проверяем", - заявил Бонджино в интервью телеканалу Fox News.
Сторонник президента США Дональда Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.
Это не первый случай, когда покушение совершено на политика, выступающего против помощи Украине. В 2024 году проукраинский радикал попытался застрелить премьера Словакии Роберта Фицо, который в результате попал в больницу в критическом состоянии. В том же году было совершено две попытки убить бывшего на тот момент кандидатом в президенты США Дональда Трампа, до этого ставившего под сомнение американскую помощь Украине. Телеканал CNN отмечает, что Кирк сыграл ключевую роль в победе Трампа на выборах, обеспечив хорошую явку со стороны молодежи.
