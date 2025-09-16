https://ria.ru/20250916/fakel-2042249497.html

Юные техники из Химок победили на подмосковном фестивале беспилотных систем

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Воспитанники Дома юных техников "Интеграл" из Химок победили на первом областном фестивале беспилотных систем "Эра дронов", команда "Факел" завоевала золото в состязаниях по управлению летательными аппаратами, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Фестиваль собрал около 1 тысячи юных участников со всей Московской области. Соревнования посвятили памяти бойца специальной военной операции, Героя России Евгения Фадина. По данным пресс-службы министерства информации и молодежной политики Московской области, участники состязались в пилотировании дронов в двух технических классах, исходя из размера дрона: MiniWhoop (65-85 мм) и CineWhoop (100-180 мм). В первой категории победителем стала команда "Факел" из Химок, второе место занял "Неопознанный летающий дрон" из Люберец, третье – "Стрижи" из Лосино-Петровского. В категории CineWhoop победила команда "Феникс" из Коломны, за ней следовали "Гагаринцы" из Люберец и "Первые" из Балашихи. Фестиваль состоял из трех модулей. В первом – соревнованиях по управлению FPV-дронами – победителя определили по скорости прохождения трассы, а также точности выполнения заданий. Во второй, творческой части фестиваля, участники подготовили десять тематических стендов: робототехнику и разработки управляемых моделей разных видов. Также провели мастер-классы по управлению и сборке беспилотников. Химкинская федерация по авиамодельному спорту "Дрон" представила целый комплекс по обучению пилотирования FPV-дронов. Работа получила высокую оценку профильных специалистов и гостей соревнований. Заключительной частью фестиваля стал круглый стол "Патриотизм на крыльях технологий". Участники рассмотрели вопросы обучения пилотированию FVP-дронов, а также программы спортивной подготовки пилотов. В обсуждении приняли участие председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов. "Фестиваль показал, насколько важным становится направление технических видов спорта для нашей молодежи. Участие ребят из Химок – это пример того, как труд педагогов, конструкторов и самих воспитанников формирует серьёзные результаты", – подчеркнул Малиновский, его слова приводит пресс-служба администрации.

