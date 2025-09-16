https://ria.ru/20250916/fakel-2042249497.html
Юные техники из Химок победили на подмосковном фестивале беспилотных систем
Юные техники из Химок победили на подмосковном фестивале беспилотных систем - РИА Новости, 16.09.2025
Юные техники из Химок победили на подмосковном фестивале беспилотных систем
Воспитанники Дома юных техников "Интеграл" из Химок победили на первом областном фестивале беспилотных систем "Эра дронов", команда "Факел" завоевала золото в... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T15:45:00+03:00
2025-09-16T15:45:00+03:00
2025-09-16T15:45:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
дроны
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763287932_0:134:3068:1860_1920x0_80_0_0_5942d2bf6d0dc1acaf8313c5c41123c1.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Воспитанники Дома юных техников "Интеграл" из Химок победили на первом областном фестивале беспилотных систем "Эра дронов", команда "Факел" завоевала золото в состязаниях по управлению летательными аппаратами, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Фестиваль собрал около 1 тысячи юных участников со всей Московской области. Соревнования посвятили памяти бойца специальной военной операции, Героя России Евгения Фадина. По данным пресс-службы министерства информации и молодежной политики Московской области, участники состязались в пилотировании дронов в двух технических классах, исходя из размера дрона: MiniWhoop (65-85 мм) и CineWhoop (100-180 мм). В первой категории победителем стала команда "Факел" из Химок, второе место занял "Неопознанный летающий дрон" из Люберец, третье – "Стрижи" из Лосино-Петровского. В категории CineWhoop победила команда "Феникс" из Коломны, за ней следовали "Гагаринцы" из Люберец и "Первые" из Балашихи. Фестиваль состоял из трех модулей. В первом – соревнованиях по управлению FPV-дронами – победителя определили по скорости прохождения трассы, а также точности выполнения заданий. Во второй, творческой части фестиваля, участники подготовили десять тематических стендов: робототехнику и разработки управляемых моделей разных видов. Также провели мастер-классы по управлению и сборке беспилотников. Химкинская федерация по авиамодельному спорту "Дрон" представила целый комплекс по обучению пилотирования FPV-дронов. Работа получила высокую оценку профильных специалистов и гостей соревнований. Заключительной частью фестиваля стал круглый стол "Патриотизм на крыльях технологий". Участники рассмотрели вопросы обучения пилотированию FVP-дронов, а также программы спортивной подготовки пилотов. В обсуждении приняли участие председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов. "Фестиваль показал, насколько важным становится направление технических видов спорта для нашей молодежи. Участие ребят из Химок – это пример того, как труд педагогов, конструкторов и самих воспитанников формирует серьёзные результаты", – подчеркнул Малиновский, его слова приводит пресс-служба администрации.
https://ria.ru/20250913/khimki-2041646966.html
https://ria.ru/20250916/khimki-2042238775.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0b/1763287932_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_0780bc4f38a1d60581f7ea13d271f96d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), дроны
Химки (городской округ в Московской области), дроны
Юные техники из Химок победили на подмосковном фестивале беспилотных систем
Химкинская команда "Факел" победила на фестивале "Эра дронов"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Воспитанники Дома юных техников "Интеграл" из Химок победили на первом областном фестивале беспилотных систем "Эра дронов", команда "Факел" завоевала золото в состязаниях по управлению летательными аппаратами, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Фестиваль собрал около 1 тысячи юных участников со всей Московской области. Соревнования посвятили памяти бойца специальной военной операции, Героя России Евгения Фадина.
По данным пресс-службы министерства информации и молодежной политики Московской области, участники состязались в пилотировании дронов в двух технических классах, исходя из размера дрона: MiniWhoop (65-85 мм) и CineWhoop (100-180 мм).
В первой категории победителем стала команда "Факел" из Химок, второе место занял "Неопознанный летающий дрон" из Люберец, третье – "Стрижи" из Лосино-Петровского. В категории CineWhoop победила команда "Феникс" из Коломны, за ней следовали "Гагаринцы" из Люберец и "Первые" из Балашихи.
Фестиваль состоял из трех модулей. В первом – соревнованиях по управлению FPV-дронами – победителя определили по скорости прохождения трассы, а также точности выполнения заданий. Во второй, творческой части фестиваля, участники подготовили десять тематических стендов: робототехнику и разработки управляемых моделей разных видов. Также провели мастер-классы по управлению и сборке беспилотников. Химкинская федерация по авиамодельному спорту "Дрон" представила целый комплекс по обучению пилотирования FPV-дронов. Работа получила высокую оценку профильных специалистов и гостей соревнований.
Заключительной частью фестиваля стал круглый стол "Патриотизм на крыльях технологий". Участники рассмотрели вопросы обучения пилотированию FVP-дронов, а также программы спортивной подготовки пилотов. В обсуждении приняли участие председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский и муниципальный депутат Руслан Шаипов.
"Фестиваль показал, насколько важным становится направление технических видов спорта для нашей молодежи. Участие ребят из Химок – это пример того, как труд педагогов, конструкторов и самих воспитанников формирует серьёзные результаты", – подчеркнул Малиновский, его слова приводит пресс-служба администрации.