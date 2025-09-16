На учениях "Запад-2025" отработают разгром агрессора в приграничье
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкОтработка тактических действий по осуществлению поиска, блокирования и уничтожения незаконных военизированных формирований силами подразделений вооруженных сил России и Белоруссии в рамках учения "Запад-2025" на полигоне МЧС под Борисовом
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. На полигоне "Мулино" в Нижегородской области в ходе основного этапа российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025" будут отработаны действия войск государств-партнеров при нейтрализации вооруженного конфликта в приграничье и разгром агрессора, говорится в справочных материалах к этому этапу учения.
Основной, наиболее интенсивный этап учения "Запад-2025" пройдет на полигоне "Мулино", отмечается в справке.
"Спланировано отработать совместные действия воинских контингентов государств-партнеров в ходе нейтрализации вооруженного конфликта в приграничных районах и разгрома агрессора", - подчеркивается в справочных материалах.