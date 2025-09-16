https://ria.ru/20250916/etap-2042307500.html

На учениях "Запад-2025" отработают разгром агрессора в приграничье

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. На полигоне "Мулино" в Нижегородской области в ходе основного этапа российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025" будут отработаны действия войск государств-партнеров при нейтрализации вооруженного конфликта в приграничье и разгром агрессора, говорится в справочных материалах к этому этапу учения. Основной, наиболее интенсивный этап учения "Запад-2025" пройдет на полигоне "Мулино", отмечается в справке. "Спланировано отработать совместные действия воинских контингентов государств-партнеров в ходе нейтрализации вооруженного конфликта в приграничных районах и разгрома агрессора", - подчеркивается в справочных материалах.

