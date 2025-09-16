Евросоюз не может обойти позицию Венгрии по Украине, заявил Бока
БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Евросоюз не имеет юридической возможности обойти позицию Венгрии, которая против вступления Украины в сообщество, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.
"Обойти страну-член ЕС в процессе вступления нельзя ни юридически, ни политически. Конечно, страны-члены могут собираться по собственной инициативе и обсуждать вопросы, даже с третьими странами, но это не имеет никакого юридического значения", - сказал Бока журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос, может ли ЕС обойти вето Венгрии по вопросу вступления Украины в сообщество.
Премьер Венгрии Виктор Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт - один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
