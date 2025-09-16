Рейтинг@Mail.ru
Постпреды в ЕС сняли с повестки обсуждение новых санкций против России - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 16.09.2025 (обновлено: 08:49 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/es-2042152700.html
Постпреды в ЕС сняли с повестки обсуждение новых санкций против России
Постпреды в ЕС сняли с повестки обсуждение новых санкций против России - РИА Новости, 16.09.2025
Постпреды в ЕС сняли с повестки обсуждение новых санкций против России
Постпреды стран — членов Евросоюза сняли с повестки обсуждение новых ограничений в отношении Москвы. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T08:27:00+03:00
2025-09-16T08:49:00+03:00
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
в мире
дмитрий песков
кайя каллас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Постпреды стран — членов Евросоюза сняли с повестки обсуждение новых ограничений в отношении Москвы."Пункт по обмену мнениями о российской агрессии против России (19-й санкционный пакет) исключен из повестки", — говорится в документе в распоряжении РИА Новости.Ранее этот пункт включили в список тем к обсуждению под ремаркой "возможно".Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявляла, что в рамках подготовки 19-го пакета ограничений против Москвы обсуждаются вторичные санкции. Она признала, что принимать новые меры становится все сложнее.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
https://ria.ru/20250731/priznanie-2032653615.html
https://ria.ru/20250908/sanktsii-2040371170.html
https://ria.ru/20250915/sanktsii-2041936768.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
евросоюз, россия, санкции в отношении россии, в мире, дмитрий песков, кайя каллас
Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России, В мире, Дмитрий Песков, Кайя Каллас
Постпреды в ЕС сняли с повестки обсуждение новых санкций против России

Постпреды стран ЕС сняли с повестки обсуждение санкций против РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Постпреды стран — членов Евросоюза сняли с повестки обсуждение новых ограничений в отношении Москвы.
"Пункт по обмену мнениями о российской агрессии против России (19-й санкционный пакет) исключен из повестки", — говорится в документе в распоряжении РИА Новости.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
На Западе заговорили о провале нового антироссийского плана
31 июля, 16:40
Ранее этот пункт включили в список тем к обсуждению под ремаркой "возможно".
Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявляла, что в рамках подготовки 19-го пакета ограничений против Москвы обсуждаются вторичные санкции. Она признала, что принимать новые меры становится все сложнее.
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
ЕС изучает возможность введения санкций против Казахстана, пишет Bloomberg
8 сентября, 10:36

Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничений. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных для их экономик последствий запрета на импорт российских энергоносителей.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Трамп назвал недостаточно жесткими санкции ЕС против России
15 сентября, 02:18
 
ЕвросоюзРоссияСанкции в отношении РоссииВ миреДмитрий ПесковКайя Каллас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала