Постпреды в ЕС сняли с повестки обсуждение новых санкций против России

2025-09-16T08:27:00+03:00

2025-09-16T08:27:00+03:00

2025-09-16T08:49:00+03:00

БРЮССЕЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Постпреды стран — членов Евросоюза сняли с повестки обсуждение новых ограничений в отношении Москвы."Пункт по обмену мнениями о российской агрессии против России (19-й санкционный пакет) исключен из повестки", — говорится в документе в распоряжении РИА Новости.Ранее этот пункт включили в список тем к обсуждению под ремаркой "возможно".Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявляла, что в рамках подготовки 19-го пакета ограничений против Москвы обсуждаются вторичные санкции. Она признала, что принимать новые меры становится все сложнее.По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.

