Постпреды в ЕС сняли с повестки обсуждение новых санкций против России
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 16 сен — РИА Новости. Постпреды стран — членов Евросоюза сняли с повестки обсуждение новых ограничений в отношении Москвы.
"Пункт по обмену мнениями о российской агрессии против России (19-й санкционный пакет) исключен из повестки", — говорится в документе в распоряжении РИА Новости.
Ранее этот пункт включили в список тем к обсуждению под ремаркой "возможно".
Глава евродипломатии Кая Каллас ранее заявляла, что в рамках подготовки 19-го пакета ограничений против Москвы обсуждаются вторичные санкции. Она признала, что принимать новые меры становится все сложнее.
Евросоюз долго не мог согласовать 18-й пакет ограничений. Этому препятствовали Словакия и Венгрия, опасающиеся негативных для их экономик последствий запрета на импорт российских энергоносителей.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, санкции — это обоюдоострое оружие. Россия не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
