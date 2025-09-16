Эстонская партия призвала закрыть контрольную линию на границе с Россией
Эстонская партия Isamaa призвала закрыть контрольную линию на границе с РФ
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Оппозиционная эстонская партия Isamaa призвала к закрытию временной контрольной линии между Эстонией и Россией, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на лидера партии Урмаса Рейнсалу.
"Фракция оппозиционной партии Isamaa в Рийгикогу (эстонском парламенте - ред.) во вторник, 16 сентября, вновь выступила с предложением о закрытии временной контрольной линии на границе с Россией... Инициатива связана с обострением ситуации в области безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инициатива связана с проведением Россией и Белоруссией стратегических учений "Запад-2025". Как пишет ERR со ссылкой на Рейнсалу, "в свете в изменившейся ситуации в области безопасности" партия Isamaa намерена направить эстонскому правительству предложение о закрытии временной контрольной линии между Эстонией и РФ.
Временная контрольная линия между Эстонией и Россией в пограничных водоемах представляет собой воображаемую линию, обозначенную буями или другими знаками. В частности, речь идет о таких водоемах, как Чудское и Псковское озера.
Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявлял, что учения являются плановыми, они не нацелены против каких-то третьих стран, речь идет о продолжении сотрудничества.
Ранее в МИД РФ обращали внимание, что из-за недальновидной политики стран Евросоюза, например, закрытия Финляндией границы с Россией, люди вынуждены ехать в РФ через Эстонию, от чего страдают прежде всего простые граждане ЕС, а вся ситуация преподносится в эстонских СМИ и соцсетях так, будто данный коллапс сложился по вине российских властей.