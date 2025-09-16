Рейтинг@Mail.ru
Эстонская партия призвала закрыть контрольную линию на границе с Россией - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:21 16.09.2025 (обновлено: 14:23 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/err-2042223979.html
Эстонская партия призвала закрыть контрольную линию на границе с Россией
Эстонская партия призвала закрыть контрольную линию на границе с Россией - РИА Новости, 16.09.2025
Эстонская партия призвала закрыть контрольную линию на границе с Россией
Оппозиционная эстонская партия Isamaa призвала к закрытию временной контрольной линии между Эстонией и Россией, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T14:21:00+03:00
2025-09-16T14:23:00+03:00
россия
эстония
белоруссия
урмас рейнсалу
дмитрий песков
евросоюз
шос
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Оппозиционная эстонская партия Isamaa призвала к закрытию временной контрольной линии между Эстонией и Россией, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на лидера партии Урмаса Рейнсалу. "Фракция оппозиционной партии Isamaa в Рийгикогу (эстонском парламенте - ред.) во вторник, 16 сентября, вновь выступила с предложением о закрытии временной контрольной линии на границе с Россией... Инициатива связана с обострением ситуации в области безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что инициатива связана с проведением Россией и Белоруссией стратегических учений "Запад-2025". Как пишет ERR со ссылкой на Рейнсалу, "в свете в изменившейся ситуации в области безопасности" партия Isamaa намерена направить эстонскому правительству предложение о закрытии временной контрольной линии между Эстонией и РФ. Временная контрольная линия между Эстонией и Россией в пограничных водоемах представляет собой воображаемую линию, обозначенную буями или другими знаками. В частности, речь идет о таких водоемах, как Чудское и Псковское озера. Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявлял, что учения являются плановыми, они не нацелены против каких-то третьих стран, речь идет о продолжении сотрудничества. Ранее в МИД РФ обращали внимание, что из-за недальновидной политики стран Евросоюза, например, закрытия Финляндией границы с Россией, люди вынуждены ехать в РФ через Эстонию, от чего страдают прежде всего простые граждане ЕС, а вся ситуация преподносится в эстонских СМИ и соцсетях так, будто данный коллапс сложился по вине российских властей.
https://ria.ru/20250827/udary-2037930768.html
https://ria.ru/20250803/estoniya-2033054345.html
россия
эстония
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:573:2049:2109_1920x0_80_0_0_ee59fc5a362f774effc636f3b922e6c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эстония, белоруссия, урмас рейнсалу, дмитрий песков, евросоюз, шос, одкб, в мире
Россия, Эстония, Белоруссия, Урмас Рейнсалу, Дмитрий Песков, Евросоюз, ШОС, ОДКБ, В мире
Эстонская партия призвала закрыть контрольную линию на границе с Россией

Эстонская партия Isamaa призвала закрыть контрольную линию на границе с РФ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Оппозиционная эстонская партия Isamaa призвала к закрытию временной контрольной линии между Эстонией и Россией, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на лидера партии Урмаса Рейнсалу.
"Фракция оппозиционной партии Isamaa в Рийгикогу (эстонском парламенте - ред.) во вторник, 16 сентября, вновь выступила с предложением о закрытии временной контрольной линии на границе с Россией... Инициатива связана с обострением ситуации в области безопасности", - говорится в сообщении.
КПП на границе Эстонии и России - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Европейцы схватились за голову: Эстонию уличили в ударах по России
27 августа, 19:30
Отмечается, что инициатива связана с проведением Россией и Белоруссией стратегических учений "Запад-2025". Как пишет ERR со ссылкой на Рейнсалу, "в свете в изменившейся ситуации в области безопасности" партия Isamaa намерена направить эстонскому правительству предложение о закрытии временной контрольной линии между Эстонией и РФ.
Временная контрольная линия между Эстонией и Россией в пограничных водоемах представляет собой воображаемую линию, обозначенную буями или другими знаками. В частности, речь идет о таких водоемах, как Чудское и Псковское озера.
Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии "Запад-2025" проходят с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии. Также на учения приглашены оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявлял, что учения являются плановыми, они не нацелены против каких-то третьих стран, речь идет о продолжении сотрудничества.
Ранее в МИД РФ обращали внимание, что из-за недальновидной политики стран Евросоюза, например, закрытия Финляндией границы с Россией, люди вынуждены ехать в РФ через Эстонию, от чего страдают прежде всего простые граждане ЕС, а вся ситуация преподносится в эстонских СМИ и соцсетях так, будто данный коллапс сложился по вине российских властей.
Очередь на погранпереходе Нарва — Ивангород (Эстония — Россия) - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
"Уже установлены": в Эстонии раскрыли, что происходит на границе с Россией
3 августа, 07:10
 
РоссияЭстонияБелоруссияУрмас РейнсалуДмитрий ПесковЕвросоюзШОСОДКБВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала