Египет назвал политику Израиля безрассудной из-за операции в Газе
Египет назвал политику Израиля безрассудной из-за операции в Газе
2025-09-16T19:39:00+03:00
в мире
исраэль кац
израиль
египет
хамас
КАИР, 16 сен - РИА Новости. Операция Израиля в городе Газа отражает его безрассудную политику и ставит регион на порог новой фазы полного хаоса, заявило министерство иностранных дел Египта. "Арабская Республика Египет самым решительным образом осуждает начало израильской военной операции в городе Газа, которая представляет собой опасную эскалацию и явное нарушение международного гуманитарного права и отражает его настойчивость в проведении безрассудной политики", - говорится в заявлении МИД Египта. Как отмечается в заявлении, подобные действия Израиля грозят негативными последствиями и ставят регион на порог нового этапа полного хаоса. Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне". При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского полуэксклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По данным палестинских СМИ, в ночь на вторник не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые.
в мире, исраэль кац, израиль, египет, хамас
