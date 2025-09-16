Рейтинг@Mail.ru
12:11 16.09.2025 (обновлено: 12:32 16.09.2025)
Госдума открыла осеннюю сессию
В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии, передает корреспондент РИА Новости. Первое заседание сессии открылось под гимн Российской Федерации. На заседании выступят председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций. В ходе пленарного заседания парламентарии также рассмотрят ряд законопроектов и проектов постановлений. Осенняя сессия Госдумы началась 2 сентября и продлится до конца декабря.
политика, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДепутаты на первом пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 16 сентября 2025
Депутаты на первом пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 16 сентября 2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии, передает корреспондент РИА Новости.
Первое заседание сессии открылось под гимн Российской Федерации. На заседании выступят председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций.
В ходе пленарного заседания парламентарии также рассмотрят ряд законопроектов и проектов постановлений.
Осенняя сессия Госдумы началась 2 сентября и продлится до конца декабря.
ПолитикаВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
