https://ria.ru/20250916/duma-2042191567.html
Госдума открыла осеннюю сессию
Госдума открыла осеннюю сессию - РИА Новости, 16.09.2025
Госдума открыла осеннюю сессию
В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T12:11:00+03:00
2025-09-16T12:11:00+03:00
2025-09-16T12:32:00+03:00
политика
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042196716_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6554f9cd1af7acaea25576017c9877b9.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии, передает корреспондент РИА Новости. Первое заседание сессии открылось под гимн Российской Федерации. На заседании выступят председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций. В ходе пленарного заседания парламентарии также рассмотрят ряд законопроектов и проектов постановлений. Осенняя сессия Госдумы началась 2 сентября и продлится до конца декабря.
https://ria.ru/20250723/putin-2030934716.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042196716_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0cad91ac4791bf504b2c407e4af7790f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума открыла осеннюю сессию
В Госдуме прошло первое пленарное заседание осенней сессии