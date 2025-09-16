https://ria.ru/20250916/duma-2042191567.html

Госдума открыла осеннюю сессию

Госдума открыла осеннюю сессию - РИА Новости, 16.09.2025

Госдума открыла осеннюю сессию

В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T12:11:00+03:00

2025-09-16T12:11:00+03:00

2025-09-16T12:32:00+03:00

политика

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042196716_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6554f9cd1af7acaea25576017c9877b9.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. В Госдуме во вторник началось первое пленарное заседание осенней сессии, передает корреспондент РИА Новости. Первое заседание сессии открылось под гимн Российской Федерации. На заседании выступят председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители думских фракций. В ходе пленарного заседания парламентарии также рассмотрят ряд законопроектов и проектов постановлений. Осенняя сессия Госдумы началась 2 сентября и продлится до конца декабря.

https://ria.ru/20250723/putin-2030934716.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, вячеслав володин, госдума рф