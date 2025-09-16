Рейтинг@Mail.ru
Движение на Киевском шоссе, где произошло ДТП, восстановлено - РИА Новости, 16.09.2025
14:26 16.09.2025
Движение на Киевском шоссе, где произошло ДТП, восстановлено
происшествия
москва
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Движение на Киевском шоссе в Москве, где произошло ДТП с участием трех грузовиков, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщал, что на этом шоссе в районе поселка Киевский произошло ДТП с участием трех грузовиков. В свою очередь в экстренных службах сообщили РИА Новости, что столкнулись три грузовых и три легковых машины, предварительно, пострадала женщина. "Движение по Киевскому шоссе восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.
Новости
происшествия, москва
Происшествия, Москва
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Движение на Киевском шоссе в Москве, где произошло ДТП с участием трех грузовиков, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Ранее дептранс сообщал, что на этом шоссе в районе поселка Киевский произошло ДТП с участием трех грузовиков. В свою очередь в экстренных службах сообщили РИА Новости, что столкнулись три грузовых и три легковых машины, предварительно, пострадала женщина.
"Движение по Киевскому шоссе восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.
Число ДТП с участием такси на дорогах Подмосковья сократилось на 22%
ПроисшествияМосква
 
 
