Движение на Киевском шоссе, где произошло ДТП, восстановлено
Движение на Киевском шоссе в Москве, где произошло ДТП с участием трех грузовиков, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T14:26:00+03:00
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Движение на Киевском шоссе в Москве, где произошло ДТП с участием трех грузовиков, восстановлено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Ранее дептранс сообщал, что на этом шоссе в районе поселка Киевский произошло ДТП с участием трех грузовиков. В свою очередь в экстренных службах сообщили РИА Новости, что столкнулись три грузовых и три легковых машины, предварительно, пострадала женщина. "Движение по Киевскому шоссе восстановлено", - говорится в сообщении ведомства.
Новости
ru-RU
