Рейтинг@Mail.ru
В Новой Москве столкнулись две машины, погиб человек - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/dtp-2042217031.html
В Новой Москве столкнулись две машины, погиб человек
В Новой Москве столкнулись две машины, погиб человек - РИА Новости, 16.09.2025
В Новой Москве столкнулись две машины, погиб человек
ДТП с участием двух автомобилей произошло на Калужском шоссе в Новой Москве, погиб один человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T13:47:00+03:00
2025-09-16T13:47:00+03:00
калужское шоссе
новая москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ДТП с участием двух автомобилей произошло на Калужском шоссе в Новой Москве, погиб один человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "По предварительным данным, в районе 57-го километра Калужского шоссе произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате аварии погиб один человек", - рассказали в пресс-службе. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20250916/chelovek-2042165062.html
калужское шоссе
новая москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калужское шоссе, новая москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Калужское шоссе, Новая Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
В Новой Москве столкнулись две машины, погиб человек

ДТП с участием 2 авто произошло на Калужском шоссе в Новой Москве, погиб человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ДТП с участием двух автомобилей произошло на Калужском шоссе в Новой Москве, погиб один человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"По предварительным данным, в районе 57-го километра Калужского шоссе произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате аварии погиб один человек", - рассказали в пресс-службе.
На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ДТП с участием ВАЗ-2115 и рейсового автобуса Белгород-Москва на трассе в Орловской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В Орловской области три человека погибли в ДТП с автобусом
Вчера, 10:09
 
Калужское шоссеНовая МоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала