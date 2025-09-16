https://ria.ru/20250916/dtp-2042217031.html
В Новой Москве столкнулись две машины, погиб человек
В Новой Москве столкнулись две машины, погиб человек
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. ДТП с участием двух автомобилей произошло на Калужском шоссе в Новой Москве, погиб один человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "По предварительным данным, в районе 57-го километра Калужского шоссе произошло ДТП с участием двух транспортных средств. В результате аварии погиб один человек", - рассказали в пресс-службе. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
