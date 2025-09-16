https://ria.ru/20250916/dtp-2042207983.html

В Новой Москве произошло массовое ДТП, пострадала женщина

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Три грузовых и три легковых машины столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве, предварительно, пострадала женщина, перекрыты две полосы в сторону области, сообщили РИА Новости в экстренных службах."ДТП на Киевском шоссе трех грузовых и трех легковых транспортных средств, перекрыты две полосы движения в сторону области", - рассказал собеседник.Предварительно, пострадала 70-летняя женщина, она госпитализирована.

