Пьяная жительница Омска протаранила восемь машин после ссоры

ОМСК, 16 сен - РИА Новости. Жительница Омска проводила вечер в компании молодого человека и употребляла алкоголь, после чего поссорилась с ним и протаранила на его автомобиле восемь машин, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. В полицию позвонили жители дома на улице 24-я Северная в Омске. Они рассказали, что молодая женщина за рулем Honda повредила несколько автомобилей. Приехавшие полицейские выяснили, что 28-летняя женщина была пьяна. Алкотестер подтвердил состояние опьянения – 0,903 мг/л. "Владельцем Honda оказался 26-летний знакомый задержанной. В тот вечер пара распивала спиртное на улице Ядринцева. В какой-то момент молодые люди поссорились, и фигурантка ушла, прихватив ключ от иномарки приятеля. Она прокатилась по городу и заехала во двор жилого дома, где повредила 8 машин", – сообщили в пресс-службе ведомства. На омичку составили несколько административных протоколов: за управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения, не имеющим права управления, отсутствие страховки и другие. Судом омичке назначено 10 суток административного ареста. Также на нее возбудили уголовное дело по статье "Угон". Ей грозит до 5 лет колонии.

