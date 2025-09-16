Рейтинг@Mail.ru
Пьяная жительница Омска протаранила восемь машин после ссоры - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/dtp-2042190092.html
Пьяная жительница Омска протаранила восемь машин после ссоры
Пьяная жительница Омска протаранила восемь машин после ссоры - РИА Новости, 16.09.2025
Пьяная жительница Омска протаранила восемь машин после ссоры
Жительница Омска проводила вечер в компании молодого человека и употребляла алкоголь, после чего поссорилась с ним и протаранила на его автомобиле восемь машин, РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T12:06:00+03:00
2025-09-16T12:06:00+03:00
происшествия
омск
россия
мвд
дтп
алкоголь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042189241_6:0:1906:1069_1920x0_80_0_0_c79e4d9c0d546e073c0d3c59e05e74a1.jpg
ОМСК, 16 сен - РИА Новости. Жительница Омска проводила вечер в компании молодого человека и употребляла алкоголь, после чего поссорилась с ним и протаранила на его автомобиле восемь машин, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. В полицию позвонили жители дома на улице 24-я Северная в Омске. Они рассказали, что молодая женщина за рулем Honda повредила несколько автомобилей. Приехавшие полицейские выяснили, что 28-летняя женщина была пьяна. Алкотестер подтвердил состояние опьянения – 0,903 мг/л. "Владельцем Honda оказался 26-летний знакомый задержанной. В тот вечер пара распивала спиртное на улице Ядринцева. В какой-то момент молодые люди поссорились, и фигурантка ушла, прихватив ключ от иномарки приятеля. Она прокатилась по городу и заехала во двор жилого дома, где повредила 8 машин", – сообщили в пресс-службе ведомства. На омичку составили несколько административных протоколов: за управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения, не имеющим права управления, отсутствие страховки и другие. Судом омичке назначено 10 суток административного ареста. Также на нее возбудили уголовное дело по статье "Угон". Ей грозит до 5 лет колонии.
https://ria.ru/20250821/yurist-2036620257.html
омск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042189241_244:0:1669:1069_1920x0_80_0_0_61eca94b33c5c11cec8f45e27c8055ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, россия, мвд, дтп, алкоголь
Происшествия, Омск, Россия, МВД, ДТП, Алкоголь
Пьяная жительница Омска протаранила восемь машин после ссоры

Пьяная омичка протаранила восемь машин на авто мужчины после ссоры с ним

© Омская полиция/TelegramЖительница Омска протаранила восемь машин
Жительница Омска протаранила восемь машин - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Омская полиция/Telegram
Жительница Омска протаранила восемь машин
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 16 сен - РИА Новости. Жительница Омска проводила вечер в компании молодого человека и употребляла алкоголь, после чего поссорилась с ним и протаранила на его автомобиле восемь машин, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
В полицию позвонили жители дома на улице 24-я Северная в Омске. Они рассказали, что молодая женщина за рулем Honda повредила несколько автомобилей. Приехавшие полицейские выяснили, что 28-летняя женщина была пьяна. Алкотестер подтвердил состояние опьянения – 0,903 мг/л.
© Омская полиция/TelegramЖительница Омска протаранила восемь машин
Жительница Омска протаранила восемь машин - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Омская полиция/Telegram
Жительница Омска протаранила восемь машин
"Владельцем Honda оказался 26-летний знакомый задержанной. В тот вечер пара распивала спиртное на улице Ядринцева. В какой-то момент молодые люди поссорились, и фигурантка ушла, прихватив ключ от иномарки приятеля. Она прокатилась по городу и заехала во двор жилого дома, где повредила 8 машин", – сообщили в пресс-службе ведомства.
На омичку составили несколько административных протоколов: за управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения, не имеющим права управления, отсутствие страховки и другие. Судом омичке назначено 10 суток административного ареста. Также на нее возбудили уголовное дело по статье "Угон". Ей грозит до 5 лет колонии.
Многоцелевой комплекс автоматической фотофиксации нарушений ПДД на крыше автомобиля - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Юрист рассказала, могут ли водителей лишить прав за превышение скорости
21 августа, 02:07
 
ПроисшествияОмскРоссияМВДДТПАлкоголь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала