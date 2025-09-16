https://ria.ru/20250916/dtp-2042190092.html
Пьяная жительница Омска протаранила восемь машин после ссоры
Пьяная жительница Омска протаранила восемь машин после ссоры - РИА Новости, 16.09.2025
Пьяная жительница Омска протаранила восемь машин после ссоры
Жительница Омска проводила вечер в компании молодого человека и употребляла алкоголь, после чего поссорилась с ним и протаранила на его автомобиле восемь машин, РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T12:06:00+03:00
2025-09-16T12:06:00+03:00
2025-09-16T12:06:00+03:00
происшествия
омск
россия
мвд
дтп
алкоголь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042189241_6:0:1906:1069_1920x0_80_0_0_c79e4d9c0d546e073c0d3c59e05e74a1.jpg
ОМСК, 16 сен - РИА Новости. Жительница Омска проводила вечер в компании молодого человека и употребляла алкоголь, после чего поссорилась с ним и протаранила на его автомобиле восемь машин, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. В полицию позвонили жители дома на улице 24-я Северная в Омске. Они рассказали, что молодая женщина за рулем Honda повредила несколько автомобилей. Приехавшие полицейские выяснили, что 28-летняя женщина была пьяна. Алкотестер подтвердил состояние опьянения – 0,903 мг/л. "Владельцем Honda оказался 26-летний знакомый задержанной. В тот вечер пара распивала спиртное на улице Ядринцева. В какой-то момент молодые люди поссорились, и фигурантка ушла, прихватив ключ от иномарки приятеля. Она прокатилась по городу и заехала во двор жилого дома, где повредила 8 машин", – сообщили в пресс-службе ведомства. На омичку составили несколько административных протоколов: за управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения, не имеющим права управления, отсутствие страховки и другие. Судом омичке назначено 10 суток административного ареста. Также на нее возбудили уголовное дело по статье "Угон". Ей грозит до 5 лет колонии.
https://ria.ru/20250821/yurist-2036620257.html
омск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042189241_244:0:1669:1069_1920x0_80_0_0_61eca94b33c5c11cec8f45e27c8055ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск, россия, мвд, дтп, алкоголь
Происшествия, Омск, Россия, МВД, ДТП, Алкоголь
Пьяная жительница Омска протаранила восемь машин после ссоры
Пьяная омичка протаранила восемь машин на авто мужчины после ссоры с ним