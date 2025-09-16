https://ria.ru/20250916/drony-2042168938.html

Над Белгородской областью сбили сто украинских дронов за сутки

2025-09-16T10:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

шебекино

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg

БЕЛГОРОД, 16 сен - РИА Новости. Сто украинских беспилотников были сбиты и подавлены над Белгородской областью за прошедшие сутки, 4 мирных жителей погибли, 11 пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 43 населенных пункта в 9 районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 26 снарядов и зафиксированы атаки 160 беспилотниками. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 17 частных домовладениях, предприятии, коммерческом объекте, сельхозтехнике и 12 транспортных средствах. "Над Алексеевским муниципальным округом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Маломихайловка, Мешковое, Муром, Новая Таволжанка, а также хутор Бондаренков подверглись атакам 85 дронов, 77 из которых сбиты и подавлены", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе совершены атаки 3 дронами, один из которых сбит, в Борисовском районе совершены атаки 7 беспилотников, 4 из которых сбиты, ранены восемь человек. По данным главы области, в Валуйском округе нанесены удары 13 беспилотниками, 10 из которых подавлены и сбиты, в Волоконовском районе два хутора атакованы 2 БПЛА. В Краснояружском районе выпущено 9 боеприпасов и нанесены удары 25 беспилотников, в Яковлевском округе посёлок Томаровка подвергся атаке беспилотника, отметил губернатор. "В Грайворонском муниципальном округе город Грайворон, посёлки Горьковский, Чапаевский, сёла Безымено, Головчино, Дунайка, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка и хутор Масычево подверглись 5 обстрелам, в ходе которых выпущено 17 боеприпасов, и атакам 23 беспилотников, из которых 7 сбиты. Вчера в больнице скончался мужчина, получивший тяжелые травмы при атаке дрона на автомобиль 25 апреля. В селе Головчино в результате атак FPV-дронов погибли две мирные жительницы. Ранения получили три человека", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250916/svo-2042019589.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

происшествия, белгородская область, украина, шебекино, вячеслав гладков