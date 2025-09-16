https://ria.ru/20250916/dron-2042196612.html
Силы ПВО сбили более 350 украинских дронов за сутки
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Средства ПВО за сутки в ходе СВО сбили 357 украинских дронов, сообщило Минобороны РФ во вторник. "Средствами противовоздушной обороны сбиты 357 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
