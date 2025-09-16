Рейтинг@Mail.ru
В Донецке женщина погибла при детонации боеприпаса
21:55 16.09.2025
В Донецке женщина погибла при детонации боеприпаса
В Донецке женщина погибла при детонации боеприпаса
Одна мирная жительница погибла, еще один житель пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Одна мирная жительница погибла, еще один житель пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "В Кировском районе Донецка на территории садового товарищества "Дружба" вследствие детонации взрывоопасного предмета погибла женщина 1980 года рождения. Ранения средней степени тяжести получил мужчина 1985 года рождения, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Служебный автомобиль МЧС ДНР в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Одна мирная жительница погибла, еще один житель пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Кировском районе Донецка на территории садового товарищества "Дружба" вследствие детонации взрывоопасного предмета погибла женщина 1980 года рождения. Ранения средней степени тяжести получил мужчина 1985 года рождения, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
