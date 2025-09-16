https://ria.ru/20250916/donetsk-2042349340.html
В Донецке женщина погибла при детонации боеприпаса
В Донецке женщина погибла при детонации боеприпаса - РИА Новости, 16.09.2025
В Донецке женщина погибла при детонации боеприпаса
Одна мирная жительница погибла, еще один житель пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T21:55:00+03:00
2025-09-16T21:55:00+03:00
2025-09-16T21:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155100/55/1551005584_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_ec246ece14b7a98ce3f35ed4d90c58f9.jpg
ДОНЕЦК, 16 сен - РИА Новости. Одна мирная жительница погибла, еще один житель пострадал из-за детонации взрывоопасного предмета в Кировском районе Донецка, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "В Кировском районе Донецка на территории садового товарищества "Дружба" вследствие детонации взрывоопасного предмета погибла женщина 1980 года рождения. Ранения средней степени тяжести получил мужчина 1985 года рождения, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250916/spetsoperatsiya-2042227070.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155100/55/1551005584_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c7becb8491aed646c9c61dbf39588c59.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
В Донецке женщина погибла при детонации боеприпаса
Пушилин: в Донецке при детонации взрывоопасного предмета погибла женщина