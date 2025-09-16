Рейтинг@Mail.ru
Фирма бизнесмена из дела Кивы накопила в России многомиллионные долги - РИА Новости, 16.09.2025
14:32 16.09.2025
Фирма бизнесмена из дела Кивы накопила в России многомиллионные долги
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Компания украинского бизнесмена Араика Амирханяна, арестованного по делу об убийстве экс-депутата Рады Ильи Кивы, накопила в России долги на 85 миллионов рублей, в том числе по налогам, а ее счета заблокировали, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик" и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее источник, знакомый с расследованием дела об убийстве Кивы, сообщил РИА Новости, что суд в Подмосковье арестовал Амирханяна в рамках дела об убийстве украинского экс-депутата. При этом Амирханян уже находится под стражей по делу о даче взятки. Кроме того, РИА Новости со ссылкой на данные украинских органов власти сообщало, что Амирханяна с 2020 года разыскивает служба безопасности Украины по статье о мошенничестве в особо крупном размере или совершенном группой лиц. Согласно данным сервиса, Амирханян - единственный учредитель подмосковной фирмы, основным видом деятельности которой является "строительство автомобильных дорог и автомагистралей". При этом с августа 2022 года компания ООО "СК "ДОРЛИДЕР" находится в стадии банкротства, а ее счета под арестом. Причиной ареста счетов указано "обеспечение возможности исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в соответствии с пунктом 10 статьи 101 Налогового кодекса РФ". Как следует из материалов приставов, с 2019 года по 2025 год на компанию было возбуждено почти 50 исполнительных производств о взыскании более чем 85 миллионов рублей, из которых 80,2 миллиона - долг по "налогам и сборам, включая пени". При этом взыскание по большей части производств уже прекращено по пункту 7 части 1 статьи 47 (из-за банкротства), в том числе прекращено и производство о взыскании 80,2 миллиона рублей. Вместе с тем сейчас приставы продолжают взыскивать с компании 90 тысяч рублей по пяти исполнительным производствам. Четыре из них касаются взыскания исполнительского сбора, а одно производство, возбужденное по акту министерства экологии и природопользования Подмосковья от февраля этого года, касается взыскания 50 тысяч рублей по "штрафу иного органа". Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Компания украинского бизнесмена Араика Амирханяна, арестованного по делу об убийстве экс-депутата Рады Ильи Кивы, накопила в России долги на 85 миллионов рублей, в том числе по налогам, а ее счета заблокировали, следует из данных сервиса "БИР-Аналитик" и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее источник, знакомый с расследованием дела об убийстве Кивы, сообщил РИА Новости, что суд в Подмосковье арестовал Амирханяна в рамках дела об убийстве украинского экс-депутата. При этом Амирханян уже находится под стражей по делу о даче взятки. Кроме того, РИА Новости со ссылкой на данные украинских органов власти сообщало, что Амирханяна с 2020 года разыскивает служба безопасности Украины по статье о мошенничестве в особо крупном размере или совершенном группой лиц.
Согласно данным сервиса, Амирханян - единственный учредитель подмосковной фирмы, основным видом деятельности которой является "строительство автомобильных дорог и автомагистралей". При этом с августа 2022 года компания ООО "СК "ДОРЛИДЕР" находится в стадии банкротства, а ее счета под арестом.
Причиной ареста счетов указано "обеспечение возможности исполнения решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения в соответствии с пунктом 10 статьи 101 Налогового кодекса РФ".
Как следует из материалов приставов, с 2019 года по 2025 год на компанию было возбуждено почти 50 исполнительных производств о взыскании более чем 85 миллионов рублей, из которых 80,2 миллиона - долг по "налогам и сборам, включая пени". При этом взыскание по большей части производств уже прекращено по пункту 7 части 1 статьи 47 (из-за банкротства), в том числе прекращено и производство о взыскании 80,2 миллиона рублей.
Вместе с тем сейчас приставы продолжают взыскивать с компании 90 тысяч рублей по пяти исполнительным производствам. Четыре из них касаются взыскания исполнительского сбора, а одно производство, возбужденное по акту министерства экологии и природопользования Подмосковья от февраля этого года, касается взыскания 50 тысяч рублей по "штрафу иного органа".
Тело экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы нашли 6 декабря 2023 года в деревне Супонево Московской области, было возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным следствия, вечером в парке одного из коттеджных поселков в Супонево неизвестный выстрелил в Киву, тот скончался на месте. Позднее представитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Кива был убит "в ходе спецоперации СБУ".
