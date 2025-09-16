https://ria.ru/20250916/dodon-2042221221.html

Власти Молдавии после выборов атакуют оппозиционеров, заявил Додон

КИШИНЕВ, 16 сен — РИА Новости. Власти Молдавии готовят до дня парламентских выборов и особенно после него атаку на главную оппозиционную силу республики — Патриотический блок, заявил экс-президент Молдавии, лидер входящей в этот блок Партии социалистов Игорь Додон. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. В Патриотический блок входят четыре партии - "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева, партия социалистов Игоря Додона, партия "Сердце Молдовы" бывшей главы Гагаузии Ирины Влах и партия коммунистов Молдавии бывшего президента страны Владимира Воронина. "Против главной оппозиционной силы — Патриотического блока — ежедневно организуются скоординированные атаки со стороны официальных и неофициальных структур ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.). Мы знаем, что готовятся жёсткие сценарии как до 28 сентября, так и особенно после дня выборов", - написал Додон в своем Telegram-канале. По его словам, реальные социологические опросы, к которым имеет доступ ПДС, вызвали панику. "В ПДС знают, что не получат парламентское большинство, даже несмотря на все фальсификации и манипуляции с голосами из посольств и диаспоры. В таких условиях ПДС пытается использовать самые грязные и диктаторские методы, чтобы запугать народ, заставить граждан остаться дома и не участвовать в голосовании", - отметил Додон. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

