Новый зампред правительства ДНР пообещал принимать взвешенные решения

2025-09-16T21:41:00+03:00

в мире

донецкая народная республика

денис пушилин

ДОНЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Новый заместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров в беседе с РИА Новости после своего назначения на этот пост пообещал принимать взвешенные решения, которые будут полезны и будут помогать людям. Макаров был назначен новым зампредом правительства ДНР во вторник указом главы региона Дениса Пушилина. "Для меня сейчас главное — как можно быстрее включиться в работу команды и глубже понять весь спектр задач, которые стоят перед правительством. Все поручения главы и председателя правительства для меня в приоритете, и речь идёт не об отдельном проекте, а о системной работе, которая затронет сразу несколько направлений. Идей и планов действительно много, но важно, чтобы каждое решение было взвешенным и реально помогало людям", - сказал Макаров. Он добавил, что в ближайшее время главной задачей будет совместное обсуждение деталей аспектов работы в рамках развития республики.

донецкая народная республика

