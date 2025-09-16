Рейтинг@Mail.ru
Новый зампред правительства ДНР пообещал принимать взвешенные решения - РИА Новости, 16.09.2025
21:41 16.09.2025
Новый зампред правительства ДНР пообещал принимать взвешенные решения
Новый зампред правительства ДНР пообещал принимать взвешенные решения - РИА Новости, 16.09.2025
Новый зампред правительства ДНР пообещал принимать взвешенные решения
Новый заместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров в беседе с РИА Новости после своего назначения на этот пост пообещал принимать взвешенные... РИА Новости, 16.09.2025
ДОНЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Новый заместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров в беседе с РИА Новости после своего назначения на этот пост пообещал принимать взвешенные решения, которые будут полезны и будут помогать людям. Макаров был назначен новым зампредом правительства ДНР во вторник указом главы региона Дениса Пушилина. "Для меня сейчас главное — как можно быстрее включиться в работу команды и глубже понять весь спектр задач, которые стоят перед правительством. Все поручения главы и председателя правительства для меня в приоритете, и речь идёт не об отдельном проекте, а о системной работе, которая затронет сразу несколько направлений. Идей и планов действительно много, но важно, чтобы каждое решение было взвешенным и реально помогало людям", - сказал Макаров. Он добавил, что в ближайшее время главной задачей будет совместное обсуждение деталей аспектов работы в рамках развития республики.
Новый зампред правительства ДНР пообещал принимать взвешенные решения

Новый зампред правительства ДНР Макаров пообещал принимать взвешенные решения

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров
Заместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров. Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 сен – РИА Новости. Новый заместитель председателя правительства ДНР Кирилл Макаров в беседе с РИА Новости после своего назначения на этот пост пообещал принимать взвешенные решения, которые будут полезны и будут помогать людям.
Макаров был назначен новым зампредом правительства ДНР во вторник указом главы региона Дениса Пушилина.
"Для меня сейчас главное — как можно быстрее включиться в работу команды и глубже понять весь спектр задач, которые стоят перед правительством. Все поручения главы и председателя правительства для меня в приоритете, и речь идёт не об отдельном проекте, а о системной работе, которая затронет сразу несколько направлений. Идей и планов действительно много, но важно, чтобы каждое решение было взвешенным и реально помогало людям", - сказал Макаров.
Он добавил, что в ближайшее время главной задачей будет совместное обсуждение деталей аспектов работы в рамках развития республики.
