Десантники обеспечили высадку главных сил на учениях "Запад-2025"
Минобороны: десантники обеспечили высадку главных сил на учениях "Запад-2025"
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкОтработка тактических действий по осуществлению поиска, блокирования и уничтожения незаконных военизированных формирований силами подразделений вооруженных сил России и Белоруссии в рамках учения "Запад-2025"
Отработка тактических действий по осуществлению поиска, блокирования и уничтожения незаконных военизированных формирований силами подразделений вооруженных сил России и Белоруссии в рамках учения "Запад-2025". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. "Коалицию желающих" создали не для агрессии против России, это механизм безопасности, рассказал РИА Новости европейский диписточник.
"Коалиция желающих создана не для агрессии против России. Это механизм безопасности, предупреждения... Речь идет о помощи Украине", - сказал агентству источник.
Президент США Дональд Трамп 18 августа принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских государств. Во время встречи американский лидер уточнил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Лидер Соединенных Штатов добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности Штатов и Европы для киевского режима будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск стран-участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств-членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других странах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.