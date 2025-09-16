Рейтинг@Mail.ru
Десант Балтийского флота высадился в порт на учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025
18:27 16.09.2025
Десант Балтийского флота высадился в порт на учениях "Запад-2025"
Десант Балтийского флота высадился в порт на учениях "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025
Десант Балтийского флота высадился в порт на учениях "Запад-2025"
Морской и тактический десант Балтийского флота (БФ) в рамках учения "Запад-2025" высадился в порт условного противника, сообщили в Минобороны РФ.
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Морской и тактический десант Балтийского флота (БФ) в рамках учения "Запад-2025" высадился в порт условного противника, сообщили в Минобороны РФ. "В рамках ССУ "Запад-2025" морской и тактический десант БФ высадился в порт условного противника", - говорится в сообщении. Уточняется, что по сценарию учения десантный катер "Лейтенант Римский-Корсаков" и катера прикрытия вышли в назначенный район, ударные вертолеты Ми-24 обозначили авиаудар по наземным объектам порта условного противника с использованием стрелково-пушечного вооружения. Двенадцатого сентября 2025 года стартовало совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2025". Данное учение является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году.
белоруссия
безопасность, белоруссия, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-24, учения "запад-2025"
Безопасность, Белоруссия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-24, Учения "Запад-2025"
Десант Балтийского флота высадился в порт на учениях "Запад-2025"

Десант Балтийского флота в рамках учения "Запад" высадился в порт противника

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Морской и тактический десант Балтийского флота (БФ) в рамках учения "Запад-2025" высадился в порт условного противника, сообщили в Минобороны РФ.
"В рамках ССУ "Запад-2025" морской и тактический десант БФ высадился в порт условного противника", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по сценарию учения десантный катер "Лейтенант Римский-Корсаков" и катера прикрытия вышли в назначенный район, ударные вертолеты Ми-24 обозначили авиаудар по наземным объектам порта условного противника с использованием стрелково-пушечного вооружения.
Двенадцатого сентября 2025 года стартовало совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2025". Данное учение является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году.
Совместные стратегические учения вооруженных сил России и Белоруссии Запад-2025 на полигоне Борисовский в Минской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В США удивились "сюрпризу" на учениях "Запад-2025"
