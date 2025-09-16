https://ria.ru/20250916/desant-2042304529.html
Десант Балтийского флота высадился в порт на учениях "Запад-2025"
Десант Балтийского флота высадился в порт на учениях "Запад-2025"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Морской и тактический десант Балтийского флота (БФ) в рамках учения "Запад-2025" высадился в порт условного противника, сообщили в Минобороны РФ. "В рамках ССУ "Запад-2025" морской и тактический десант БФ высадился в порт условного противника", - говорится в сообщении. Уточняется, что по сценарию учения десантный катер "Лейтенант Римский-Корсаков" и катера прикрытия вышли в назначенный район, ударные вертолеты Ми-24 обозначили авиаудар по наземным объектам порта условного противника с использованием стрелково-пушечного вооружения. Двенадцатого сентября 2025 года стартовало совместное стратегическое учение вооруженных сил Белоруссии и Российской Федерации "Запад-2025". Данное учение является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил двух стран в этом году.
