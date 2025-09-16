https://ria.ru/20250916/delo-2042171096.html

Дело "ведьмы" Алены Полынь направили в суд

Дело "ведьмы" Алены Полынь, обвиняемой в экстремизме, направлено в подмосковный суд, вину она не признала, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Дело "ведьмы" Алены Полынь, обвиняемой в экстремизме, направлено в подмосковный суд, вину она не признала, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.Руководительницу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову (она же - Алена Полынь) задержали в Ивантеевке прошлым летом. СК тогда обвинил ее в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих (пункт "а" часть 2 статьи 282, часть 1 статьи 148 УК РФ). Женщину арестовали, в суде она заявила, что частично признает вину."Пушкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы. Она обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)... Уголовное дело направлено в Ивантеевский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.По версии следствия, в период с января 2020 года по декабрь 2023 года обвиняемая под псевдонимом Алена Полынь написала книгу "Мое имя Полынь", "содержание которого направлено на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства священнослужителей традиционных религий, а также угрозы и призывы применения насилия в отношении указанной группы лиц". Отмечается, что позднее издательство выпустило данное произведение тиражом около 200 экземпляров, после чего книги были размещены для продажи на маркетплейсе.Согласно заключению экспертизы, книга содержит публичные призывы к экстремизму.Подчеркивается, что вину в совершении преступления обвиняемая не признала.Как добавила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий, "с января 2020 по декабрь 2023 года обвиняемая осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы, содержащей призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви".

