Дело "ведьмы" Алены Полынь направили в суд

Дело обвиняемой в экстремизме "ведьмы" Алены Полынь направили в суд
© Фото : Страница Елены Суликовой в соцсетиЕлена Суликова
© Фото : Страница Елены Суликовой в соцсети
Елена Суликова. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Дело "ведьмы" Алены Полынь, обвиняемой в экстремизме, направлено в подмосковный суд, вину она не признала, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
Руководительницу оккультной организации "Империя сильнейших ведьм" Елену Суликову (она же - Алена Полынь) задержали в Ивантеевке прошлым летом. СК тогда обвинил ее в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих (пункт "а" часть 2 статьи 282, часть 1 статьи 148 УК РФ). Женщину арестовали, в суде она заявила, что частично признает вину.
"Пушкинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летней местной жительницы. Она обвиняется по пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)... Уголовное дело направлено в Ивантеевский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в период с января 2020 года по декабрь 2023 года обвиняемая под псевдонимом Алена Полынь написала книгу "Мое имя Полынь", "содержание которого направлено на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства священнослужителей традиционных религий, а также угрозы и призывы применения насилия в отношении указанной группы лиц". Отмечается, что позднее издательство выпустило данное произведение тиражом около 200 экземпляров, после чего книги были размещены для продажи на маркетплейсе.
Согласно заключению экспертизы, книга содержит публичные призывы к экстремизму.
Подчеркивается, что вину в совершении преступления обвиняемая не признала.
Как добавила старший помощник руководителя подмосковного главка СК России Ольга Врадий, "с января 2020 по декабрь 2023 года обвиняемая осуществляла продажу и распространение экстремистской литературы, содержащей призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви".
