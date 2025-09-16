https://ria.ru/20250916/delo-2042164533.html

Дело в отношении Дудя* направили в суд

Дело в отношении Дудя* направили в суд - РИА Новости, 16.09.2025

Дело в отношении Дудя* направили в суд

Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении блогера Юрия Дудя* направлено в суд, сообщает прокуратура Москвы. РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении блогера Юрия Дудя* направлено в суд, сообщает прокуратура Москвы."Направлено в суд уголовное дело в отношении иноагента Юрия Дудя*... Он обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении.Обвинительное заключение утвердила Басманная межрайонная прокуратура.По версии следствия, признанный иностранным агентом 38-летний Дудь* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако в нарушение требований законодательства продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без указания на то, что они созданы или распространены иноагентом.Ранее в отношении Дудя* была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск.Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы.* Признан в России иноагентом

