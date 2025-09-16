https://ria.ru/20250916/delo-2042164533.html
Дело в отношении Дудя* направили в суд
Дело в отношении Дудя* направили в суд - РИА Новости, 16.09.2025
Дело в отношении Дудя* направили в суд
Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении блогера Юрия Дудя* направлено в суд, сообщает прокуратура Москвы. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T10:06:00+03:00
2025-09-16T10:06:00+03:00
2025-09-16T10:11:00+03:00
москва
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729955000_0:0:2628:1479_1920x0_80_0_0_b2b4fdb7189bf943630b1e97f707a8e0.jpg
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении блогера Юрия Дудя* направлено в суд, сообщает прокуратура Москвы."Направлено в суд уголовное дело в отношении иноагента Юрия Дудя*... Он обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении.Обвинительное заключение утвердила Басманная межрайонная прокуратура.По версии следствия, признанный иностранным агентом 38-летний Дудь* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако в нарушение требований законодательства продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без указания на то, что они созданы или распространены иноагентом.Ранее в отношении Дудя* была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск.Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы.* Признан в России иноагентом
https://ria.ru/20250912/minjust-2041524244.html
https://ria.ru/20250916/shtraf-2042162623.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729955000_0:0:2628:1971_1920x0_80_0_0_9ef7ce538e5e3b592e66e1f278740aa7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, общество
Дело в отношении Дудя* направили в суд
Уголовное дело в отношении Дудя* направили в суд
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.
Уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента в отношении блогера Юрия Дудя* направлено в суд, сообщает прокуратура
Москвы.
"Направлено в суд уголовное дело в отношении иноагента Юрия Дудя*... Он обвиняется по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)", - говорится в сообщении.
Обвинительное заключение утвердила Басманная межрайонная прокуратура.
По версии следствия, признанный иностранным агентом 38-летний Дудь* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ), однако в нарушение требований законодательства продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без указания на то, что они созданы или распространены иноагентом.
Ранее в отношении Дудя* была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в межгосударственный розыск.
Отмечается, что уголовное дело было возбуждено по материалам проверки прокуратуры Москвы.
* Признан в России иноагентом