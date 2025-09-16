https://ria.ru/20250916/dekret-2042130911.html

Сенатор рассказала, как декрет влияет на отпуск

Сенатор рассказала, как декрет влияет на отпуск - РИА Новости, 16.09.2025

Сенатор рассказала, как декрет влияет на отпуск

Период пребывания в отпуске по уходу за ребенком даёт право на ежегодный оплачиваемый отпуск после возвращения на работу, рассказала РИА Новости сенатор Наталия РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T02:21:00+03:00

2025-09-16T02:21:00+03:00

2025-09-16T02:21:00+03:00

общество

семья

наталия косихина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572286597_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_f04347621d3f676d867eb69d1d8e4f17.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Период пребывания в отпуске по уходу за ребенком даёт право на ежегодный оплачиваемый отпуск после возвращения на работу, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина. "После выхода из декретного отпуска один из родителей имеет право на полноценный отпуск, как если бы он продолжал работать", - сказала Косихина. Сенатор добавила, что период нахождения в отпуске по уходу за ребенком также включается в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

https://ria.ru/20250602/gosduma-2020366307.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, семья, наталия косихина