Сенатор рассказала, как декрет влияет на отпуск - РИА Новости, 16.09.2025
02:21 16.09.2025
Сенатор рассказала, как декрет влияет на отпуск
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Период пребывания в отпуске по уходу за ребенком даёт право на ежегодный оплачиваемый отпуск после возвращения на работу, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина. "После выхода из декретного отпуска один из родителей имеет право на полноценный отпуск, как если бы он продолжал работать", - сказала Косихина. Сенатор добавила, что период нахождения в отпуске по уходу за ребенком также включается в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Период пребывания в отпуске по уходу за ребенком даёт право на ежегодный оплачиваемый отпуск после возвращения на работу, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина.
"После выхода из декретного отпуска один из родителей имеет право на полноценный отпуск, как если бы он продолжал работать", - сказала Косихина.
Сенатор добавила, что период нахождения в отпуске по уходу за ребенком также включается в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск.
В Госдуму внесут проект о дополнительном отпуске для многодетных родителей
В Госдуму внесут проект о дополнительном отпуске для многодетных родителей
2 июня, 04:07
 
