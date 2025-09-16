Сенатор рассказала, как декрет влияет на отпуск

https://ria.ru/20250916/dekret-2042130911.html
Период пребывания в отпуске по уходу за ребенком даёт право на ежегодный оплачиваемый отпуск после возвращения на работу, рассказала РИА Новости сенатор Наталия РИА Новости, 16.09.2025
общество
семья
наталия косихина
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Период пребывания в отпуске по уходу за ребенком даёт право на ежегодный оплачиваемый отпуск после возвращения на работу, рассказала РИА Новости сенатор Наталия Косихина. "После выхода из декретного отпуска один из родителей имеет право на полноценный отпуск, как если бы он продолжал работать", - сказала Косихина. Сенатор добавила, что период нахождения в отпуске по уходу за ребенком также включается в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск.
