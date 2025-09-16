Рейтинг@Mail.ru
Глава Социального фонда рассказал, как будут расти пенсии в 2026 году - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 16.09.2025 (обновлено: 05:51 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/chirkovyj-2042130345.html
Глава Социального фонда рассказал, как будут расти пенсии в 2026 году
Глава Социального фонда рассказал, как будут расти пенсии в 2026 году - РИА Новости, 16.09.2025
Глава Социального фонда рассказал, как будут расти пенсии в 2026 году
Индексация пенсий в России со следующего года будет проходить в два этапа: с 1 февраля пенсию увеличат на уровень инфляции, а с 1 апреля - в зависимости от... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T02:12:00+03:00
2025-09-16T05:51:00+03:00
россия
сергей чирков
общество
пенсия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:10:3072:1738_1920x0_80_0_0_48a1c762fc3bc085b51c48a119d3af64.jpg
СИРИУС, 16 сен - РИА Новости. Индексация пенсий в России со следующего года будет проходить в два этапа: с 1 февраля пенсию увеличат на уровень инфляции, а с 1 апреля - в зависимости от доходов Социального фонда России, рассказал в интервью РИА Новости председатель Соцфонда Сергей Чирков. "Есть одно важное изменение, которое касается индексации пенсий в следующем году. Оно касается перехода на двухэтапную индексацию пенсии. Первая индексация состоится с 1 февраля и будет касаться страховой пенсии. Она будет формироваться на уровне инфляции предыдущего года, то есть роста цен, который был зафиксирован в прошлом году", - сказал Чирков. Он отметил, что вторая индексация будет касаться только страховых пенсий и пройдет с 1 апреля. Размер увеличения пенсий в эту дату будет зависеть от доходов Социального фонда. Они же будут формироваться из страховых взносов, зависящих от уровня зарплат в России. Индексация страховых пенсий в этом году составила 9,5%, а социальные пенсии повысили на 14,75%.
https://ria.ru/20250911/pensiya-2041080103.html
https://ria.ru/20250914/pensiya-2041765204.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572276987_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ca5e8ee168a03a874f1bea4bb0b350dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сергей чирков, общество, пенсия
Россия, Сергей Чирков, Общество, Пенсия
Глава Социального фонда рассказал, как будут расти пенсии в 2026 году

Чирков рассказал, что в 2026 году пенсию увеличат 1 февраля и 1 апреля

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИРИУС, 16 сен - РИА Новости. Индексация пенсий в России со следующего года будет проходить в два этапа: с 1 февраля пенсию увеличат на уровень инфляции, а с 1 апреля - в зависимости от доходов Социального фонда России, рассказал в интервью РИА Новости председатель Соцфонда Сергей Чирков.
"Есть одно важное изменение, которое касается индексации пенсий в следующем году. Оно касается перехода на двухэтапную индексацию пенсии. Первая индексация состоится с 1 февраля и будет касаться страховой пенсии. Она будет формироваться на уровне инфляции предыдущего года, то есть роста цен, который был зафиксирован в прошлом году", - сказал Чирков.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Депутаты предложили снизить возраст для повышения пенсии
11 сентября, 00:46
Он отметил, что вторая индексация будет касаться только страховых пенсий и пройдет с 1 апреля. Размер увеличения пенсий в эту дату будет зависеть от доходов Социального фонда. Они же будут формироваться из страховых взносов, зависящих от уровня зарплат в России.
Индексация страховых пенсий в этом году составила 9,5%, а социальные пенсии повысили на 14,75%.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Россиянам рассказали, как получить пенсию в 100 тысяч рублей
14 сентября, 03:39
 
РоссияСергей ЧирковОбществоПенсия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала