Опрос показал, сколько россиян верят в тайное чипирование - РИА Новости, 16.09.2025
14:29 16.09.2025
Опрос показал, сколько россиян верят в тайное чипирование
вциом
общество
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Количество россиян, которые верят в то, что их могут тайно чипировать, сократилось с 2020 года на 12 процентных пунктов, две трети (66%) респондентов уверены, что это невозможно, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ. Согласно результатам опроса ВЦИОМ за 2020 год, 41% респондентов считали тайное чипирование реальным, а 54% опрошенных имели противоположное мнение. В 2025 году о невозможности чипирования заявили 66% россиян, большую часть которых составили зумеры (рожденные после 2001 года) - 81%. Большинство (85%) опрошенных осведомлены или что-то слышали о чипировании. Среди них число тех, кто верит в тайное чипирование, сократилось за пять лет до 29%. Чаще остальных в тайное чипирование верят люди в возрасте от 44 до 57 лет - 35%. По результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, россияне считают главным риском чипирования контроль за человеком (36%) и пагубное влияние на его здоровье (19%). Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 сентября среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
вциом, общество
ВЦИОМ, Общество
Опрос показал, сколько россиян верят в тайное чипирование

ВЦИОМ: доля россиян, верящих в тайное чипирование, сократилась до 29% с 2020 г

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Количество россиян, которые верят в то, что их могут тайно чипировать, сократилось с 2020 года на 12 процентных пунктов, две трети (66%) респондентов уверены, что это невозможно, следует из опроса аналитического центра ВЦИОМ.
Согласно результатам опроса ВЦИОМ за 2020 год, 41% респондентов считали тайное чипирование реальным, а 54% опрошенных имели противоположное мнение. В 2025 году о невозможности чипирования заявили 66% россиян, большую часть которых составили зумеры (рожденные после 2001 года) - 81%.
Большинство (85%) опрошенных осведомлены или что-то слышали о чипировании. Среди них число тех, кто верит в тайное чипирование, сократилось за пять лет до 29%. Чаще остальных в тайное чипирование верят люди в возрасте от 44 до 57 лет - 35%.
По результатам опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, россияне считают главным риском чипирования контроль за человеком (36%) и пагубное влияние на его здоровье (19%).
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 сентября среди 1,6 тысячи россиян от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
ВЦИОМ Общество
 
 
